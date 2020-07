EP u odbojci na pesku u Jurmali

BEOGRAD – Evropsko prvenstvo u odbojci na pesku za seniore održaće se od 16. do 20. septembra u Jurmali, u Letoniji, saopštila je Evropska odbojkaška konfederacija (CEV).

CEV je objavio da će se EP za igračice i igrače do 20 godina odigrati od 9. do 13. septembra u češkom Brnu, dok će se šampionat Evrope za odbojkašice i odbojkaše do 18 i 22 godine održati u Izmiru, u Turskoj.

EP za igračice i igrače do 18 godina odigrace se od 16. do 20. septembra, a za odbojkašice i odbojkaše do 22 godine od 23. do 27. septembra.

(Tanjug)

