Eraković: Svi kao jedan protiv Ferencvaroša

BEOGRAD – Vratili smo se posle pauze željni utakmica i to se videlo protiv Mačve u Kupu, ali i u Novom Sadu protiv Mladosti. Ostvarili smo dve pobede i odmah se okrenuli utakmici koja nas očekuje u Ligi Evrope, izjavio je mladi fudbaler Crvene zvezde Strahinja Eraković.

Zvezda u četvrtak od 18.45 dočekuje Ferencvaroš u trećem kolu grupne faze Lige Evrope.

„Imali smo fenomenalnu podršku i u Šapcu i na „Karađorđu“, naši navijači bili su u većini na oba stadiona, što nam neizmerno znači. Počeli smo pripreme za Ferencvaroš, iskoristićemo svaki trenutak da se maksimalno pripremimo i da dobrom igrom i posvećenošću na terenu obradujemo zvezdaše“, rekao je Eraković za klupski sajt.

Do kraja polusezone većinom ićemo grati na gostujućem terenu, pa je utakmica protiv Ferencvaroša prava prilika da još jednom pokažemo zašto se Marakane svi plaše.

„Ispunjene tribine biće od velikog značaja za krajnji rezultat, potrebna nam je pobeda, a kako bismo stigli do nje neophodno je da budemo svi kao jedan. Znam da je najveća poseta u istoriji stadiona bila protiv Ferencvaroša i da je sada nije moguće ponoviti, ali ako napunimo Marakanu do poslednjeg mesta biće to prava prilika da uradimo ono što 1975. godine nismo“, poručio je Eraković.

(Tanjug)

