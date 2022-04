Etore Mesina gost Kosarkaske klinike „Dusan Ivkovic“

BEOGRAD – Udruženje košarkaških trenera Srbije vrši opsežne pripreme za 21. Beogradsku košarkašku kliniku koja će od ove godine nositi naziv – Dušan Ivković.

Jedan od najčuvenijih trenerskih seminara u svetu biće održan 1. i 2. jula i okupiće elitne košarkaške stručnjake iz celog sveta.

„Sa ponosom i velikim zadovoljstvom mogu da najavim da je legendarni italijanski trener Etore Mesina potvrdio učešće na našem seminaru. Mesina će tako drugi put održati predavanje našim trenerima, pošto je među predavačima bio i 2004. godine. Slavni italijanski trener, trebalo je da u Beograd dođe i 2020. godine, ali zbog pandemije virusa korona to se nije dogodilo, tako da je sada sa velikim zadovoljstvom prihvatio naš poziv. U završnim smo pregovorima sa trenerima iz NBA i NCAA lige, kao i sa još nekim evropskim trenerima, tako da će konačna lista, zaista reprezentativnih predavača, uskoro biti poznata“ kaže generalni sekretar Udruženja košarkaških trenera Srbije Strahinja Vasiljević.

Prema njegovim rečima seminar će dobiti novi logo sa likom Dušana Ivkovića.

„Sve to će imati dodatnu simboliku, jer će logo kreirati Slobodanka Ivković, ćerka Slobodana Pive Ivkovića, Dudinog rođenog brata, koji je bio osnivač Udruženja trenera“, objasnio je Vasiljević.

Prvi operativac srpske trenerske organizacije najavio je još jedan projekat koji će doprineti da bogato trenersko delo Dušana Ivkovića ostane zauvek sačuvano.

„U pripremi je knjiga čiji će izdavač biti Udruženje košarkaških trenera Srbije pod nazivom ‘Košarkaška filozofija Dušana Ivkovića’. Osim detaljne biografije i svih trenerskih uspeha Dušana Ivkovića, knjiga će sadržati i njegov autorski prilog na temu – kako započeti utakmicu odluke. Takođe, naći će se i zabeleške plana i programa priprema reprezentacije Srbije sa svim taktičkim zamislima igre naše selekcije kao i napadačke i odbrambene varijante iz perioda kada je radio u Anadolu Efesu i Olimpijakosu. Uz sve to biće predstavljen i detaljan pregled košarkaških vežbi u svakodnevnom radu u usavršavanju igre tima i izgradnje igrača. Biće to strućna literatura od neprocenjive vrednosti“, zaključio je Vasiljevć.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.