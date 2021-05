Falćineli: Titula za ponos

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Dijego Falćineli izjavio je da je veoma srećan što je sa crveno-belima osvojio šampionsku titulu.

Crvena zvezda je osvojila 32. šampionsku titulu, četvrtu u nizu, a važan faktor u tom poduhvatu bio je italijanski napadač.

„Srećan sam zbog osvajanja prve titule u karijeri. Hvala saigračima i stručnom štabu što su me sjajno prihvatili. Ponosan sam na fenomenalnu godinu u Zvezdi“, rekao je Falćineli za klupski sajt.

Mnogo sam napredovao u Crvenoj zvezdi, naročito na mentalnom nivou, rekao je Italijan.

„Crveno-beli uvek idu na pobedu i imaju visoko postavljene ciljeve i to je ono što me je ojačalo na psihičkom planu. Ponekada pobedimo rivale visokim rezultatom, ali iako to izgleda lako, to nije jednostavno na terenu. Ali, trener Stanković je usadio u nas pobednički mentalitet i uvek ističe da je važan snažan karakter. Smatram da naš šef stručnog štaba odlično radi svoj posao i zbog toga sam iskoristio svaku priliku da nešto naučim od njega“.

Falćineli imao je samo reči hvale o Crvenoj zvezdi.

„Veličinu ovog kluba pokazuje trenutak kada izađete na teren. Jednostavno, osetite neverovatnu energiju i snagu koja vlada u crveno-beloj porodici. Znam koliko je Zvezda važna za ovaj grad, državu i naravno njene fantastične navijače. Ovde uvek postoje najviše ambicije i uveren sam da će Crvena zvezda imati sjajnu budućnost, jer klub želi konstantan napredak. Iza nas je jako težak period, jer smo prethodnih meseci često igrali u visokom ritmu. Nije lako igrati utakmice svaki treći dan. Ipak, smatram da smo fanstastično odigrali u domaćem prvenstvu, kao i da smo bili sjajni u Ligi Evrope. Polako se približava kraj šampionata i privodimo sezonu kraju. Međutim, naš cilj od starta je dupla kruna, tako da je važno da ostanemo fokusirani do kraja i nadam se da bi osvajanje Kupa Srbije bila najbolja nagrada za nas“, zaključio je Falćineli.

(Tanjug)

