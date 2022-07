Fan zona na Marakani, ko će šutirati penal Borjanu?

BEOGRAD – Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21 sat dočekuju Radnik u četvrtom kola Superlige, a na zapadnoj tribini bić postavljena fan zona koja će trajati do početka meča.

Kako se navodi na sajtu crveno-belih, navijači će i ovog puta imati priliku da testiraju jačinu šuta, a najbolji tokom jesenjeg dela sezone, kao nagradu će šutirati penal kapitenu Milanu Borjanu.

Pobednici se biraju u četiri kategorije – do 10, do 15, do 18 i preko 18 godina.

Istovremeno, navijači će u Red Star šopu moći da kupe Album za stikere sa likom navijača „Zvezdana Zvezdanića“, a prvih 100 mališana do 14 godina koji popune čitav album kao nagradu dobiće specijalno dizajniranu majicu.

(Tanjug)

