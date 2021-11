Fantastična pobeda Novaka Đokovića za šestu titulu u Parizu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je titulu na Mastersu u Parizu, pošto je danas u finalu, u fantastičnom meču, savladao Rusa Danila Medvedeva sa 4:6, 6:3, 6:3.

That's how the Champion Comes back after having shocking exit from Tokyo & loss from US open..

Djokovic is a CHAMPION at Bercy for the 6th time. 37 Masters titles. pic.twitter.com/X0AWJedPRY

