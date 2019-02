Federer dobije najviše: Otkriveno koliko zarađuju najbolji teniseri sveta

Najbolji tenisera sveta, Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer, poslednjih godina biraju turnire na kojima će nastupiti, te ih možemo videti i na manje poznatim, egzibicionim turnirima.

Organizatori manjih ATP turnira dosta se trude da dovedu Federera jer im se njegov dolazak najviše isplati. Švajcarac je jedan od najpoznatijih sportista na svetu, a njegove mečeve prate milioni.

Velike zvezde su i Đoković i Nadal, a teniski komentatori Eurosporta Arnaud Di Pasquale i Benoit Maylin otkrili su koliko slavna trojka traži za nastupe na turnirima. Najčešće se radi o egzibicionim turnirima.

„Federer traži milion evra. Prošle godine je van svog uobičajenog ‘rasporeda’ nastupio na turnirima u Štutgartu, Bazelu i Dubaiju. Nadal i Đoković su nešto jeftiniji, oni traže 880 hiljada evra“, otkrili su komentatori.

„Realno je da Đoković i Nadal ne mogu da do kraja napune dvorane, a Federer to uradi bez ikakvih problema. Ako on dođe onda sigurno imate rasprodat turnir, svakako se isplati uložiti novac na njegov dolazak“, dodali su.