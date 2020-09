Federer ga je pre 14 godina udario lopticom, još uvek čeka izvinjenje (video)

Vest o diskvalifikaciji Novaka Đokovića sa Ju-es opena uzburkala je teniski svet i podelila mišljenja. Tu vest prokomentarisao je i Hit Džejmison, koga je Federer na Australijan openu pre 14 godina pogodio lopticom i koji i dalje čeka izvinjenje Švajcarca.

Sve se, naime, odigralo 2006. godine kada je Federer na Otvorenom prvenstvu Australije lopticom pogodio tada dečaka Džejmisona, skupljača loptica kraj terena.

„Moraš da budeš spreman“, rekao je tada Federer dečaku, što je publika pozdravila aplauzom.

Hit Džejmison, sada uspešni preduzetnik u Australiji, uporedio je diskvalifikaciju Novaka Đokovića sa aplauzima za Rodžera Federera i ukazao da on nije dobio izvinjenje od Švajcarca.

„Federer me je pogodio i rekao moraš da budeš spreman, posle čega se nasmešio. Bilo je to teških 14 godina Rodžere, da li je vreme za izvinjenje?“, napisao je na Tviteru Hit DŽejmison.

2020: @DjokerNole hits line umpire…disqualified from the US Open

2006: @rogerfederer does a trick shot and hits me in the🎾🎾…says “you got to be ready” and has a chuckle

It's been 14 tough years, Roger, is it time for an apology?#justiceforheath https://t.co/qQfG9uPEFM

— Heath Jamieson (@heath_jamieson) September 9, 2020