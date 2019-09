Federer: Mislio sam da ću se penzionisati u 33.

Treći teniser sveta Rodžer Federer još ne zna kada će završiti karijeru, iako ima 38 godina. Švajcarski igrač sve češće se susreće sa pitanjima o penziji, ali ističe da još ne razmišlja o tome kada će doći kraj blistave karijere.

On je osvojio 20 grend slem titula i najuspešniji je pojedinac u istoriji „belog sporta“.

„Pre deset godina mi je bilo prilično čudno kada su me pitali o penziji. Sećam se da su me pitali kada ću se penzionisati posle osvajanja Rolan Garosa, a tada sam imao 28 godina. Tada sam mislio da ću igrati do 33. godine“, istakao je Federer, prenoi RTS.

Rodžer je igrajući na vrhunskom nivou blizu pete decenije života pomerio granice.

„U jednoj fazi moje karijere stalno su me to pitali, bilo je zamorno, ali sam im odgovarao. Sada nema intervjua u kojem se to ne spomene. Kao da ću im reći… Šalim se. I dalje ne znam kada ću okončati karijeru.“

Švajcarac je siguran da se neće potpuno isključiti iz tenisa kada završi igračku karijeru.

„Neću sasvim napustiti sve. Volim tenis. Siguran sam da mi na početku neće biti lako jer neću imati nikakvu kontrolu nad onim što se dešava na terenu. Pogotovo na velikim mečevima“, zaključio je Federer.