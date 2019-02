Federer o Đokoviću: Ako osvoji i četvrti grend slem u nizu…

Švajcarski teniser Rodžer Federer pokušaće da ove nedelje stigne do svog jubilarnog, 100. trofeja u karijeri. Pred turnir u Dubaiju, na kome je drugi nosilac, Federer je prokomentarisao je niz Novaka Đokovića od tri osvojena grend slema zaredom.

– Da, njegovi uspesi su zaista bili izuzetni. Iskreno, nisam očekivao da će osvojiti tri grend slema zaredom, ali jesam uspeh dostojan Novakove reputacije. I ako bude ponovo uspeo da osvoji četiri zaredom to će biti impresivno- iskren je teniski “maestro”

Tenisku javnost je obradovala vest da je nekadašnji svetski broj jedan odlučio da nakon dve sezone pauze, konačno zaigra na turnirima na šljaci, a on na to gleda kao na prirodan proces.

– Razlog za tu odluku je taj što mi se igra na šljaci, podlozi na kojoj sam počeo svoju karijeru i ništa drugo osim toga. Ako smo moj tim i ja saglasni da bi mi to prijalo, i da sam, posle propuštanja dve sezone na šljaci i tri Rolan Garosa ponovo dovoljno fizički jak da podnesem igranje na sve tri podloge, onda se radujem toj odluci. Videćemo kako će to uticati na broj turnira koji ću igrati tokom ostatka sezone, ali su adaptacije planova uvek moguće, i to me trenutno uopšte ne brine – da će se rekordi sigurno obarati u budućnosti – rekao je Federer koji je još dodao da Đoković i Nadal odavno ugrožavaju njegov rekord na najvećim teniskim turnirima.

Podsetimo, Federer ima 20 grend slem pehara na svojim trofejnim policama, “kralj šljake” poseduje 17, dok je srpski as za sada na 15.