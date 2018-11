Federer o povlašćenom tretmanu na turnirima: Nekad me organizatori pitaju…

Švajcarski teniser Rodžer Federer oglasio se posle optužbi na njegov račun da mu organizatori teniskih turnira povlađuju.

Žilijen Beneto je u jednoj radio emisiji ozbiljno optužio Federera i istakao da Švajcarac ima povlašćen tretman, posebno na Australijan openu. Beneto je rekao da je Federer u poslednje dve godine u Melburnu od 14 mečeva čak 12 ili 13 igrao u večernjem terminu, kako bi izbegao velike vrućine.

Na pitanje da li ima ikakvu reakciju, trenutno treći teniser sveta je kratko odgovorio: “Nemam.”

Potom je, ipak, dodao:

– Znam šta je rekao, ali smatram da nije pravo vreme da pričamo o tome dok traje Završni masters. Nadam se da razumete, jer ovaj turnir slavi tenis. Taj intervju se dogodio pre nekoliko nedelja u Francuskoj. Žilijen je dobar momak, znamo se od juniorskih dana. Verujem da je sve izvučeno iz konteksta. Mislim da ne treba ništa da komentarišem. Ne želim da dodajem ništa – rekao je Federer.

Ipak, novinari su, kako prenosi Kurir, zahtevali odgovor na pitanje da li je njegov agent imao posebne zahteve tokom US Opena ove godine.

– Nekad me organizatori pitaju da li bi voleo da igram u ponedaljak ili utorak. Upitaju da li želim dnevni ili večernji termin. Nekad pitaju mene, nekad agenta. Ponekad mi pomognu, nekad ne. To je to. Mnoge druge informacije koje su iznete nisu tačne – dodao je Švajcarac.