Francuski teniser kritikovao Federera, a onda se u celu priču umešao Đoković i svima začepio usta

Posle pobede nad Džonom Iznerom na ATP tur finalu u Londonu, Novak Đoković je izneo svoje mišljenje povodom optužbi Žilijena Benetoa na račun Rodžera Federera.

Francuski teniser je na RMC Sports radiju rekao da Federer godinama unazad ima povlašćen tretman, naročito na Australijan Openu.

On je takođe rekao kako je u poslednje dve godine u Melburnu, Švajcarac 12 ili 13 od ukupno 14 mečeva odigrao u večernjem terminu, kako bi izbegao velike vrućine.

Beneto je tome dodeo i da Federer ima sukob interesa, jer je uključen u projekat „Lejver kupa“, u kojem je i direktor Australijan Opena Kreg Tili.

Nekada 25. teniser sveta rekao je i da Federer ne zna kako se manji teniseri osećaju, ali da je normalno da Rodžer ima poseban tretman.

– Normalno je da on dobija poseban tretman zbog svega što je uradio u karijeri. Ipak, na nekim turnirima postoji ogromna razlika u uslovima za igru (od terena do terena). On ne zna kako je to – zaključio je Žilijen.

Kada su Novaka u Londonu pitali šta misli o svemu tome, on je u potpunosti stao na stranu Federera.

– Na kraju, on i zaslužuje poseban tretman jer je šestostruki šampion Australijan Opena i jedan od najboljih igrača svih vremena. Ako on nema takav tretman, ko onda treba da ga ima? Ljudi dolaze da gledaju njega kako igra, žele da ga vide u udarnom terminu, što je u „Rod Lejver areni“ 19.30 časova“ – kaže Đoković.

Srpski as je dodao da nije sve tako crno-belo i da razume i zbog čega je Beneto reagovao.

– Razumem i Žilijena jer ponekad se čini da neki igrači imaju povlašćen tretman na određenim turnirima iz godine u godinu. S druge strane, morate da shvatite da je Federer udarna snaga tenisa u smislu prihoda, pažnje koju privlači. Žilijen i momci poput njega takođe profitiraju od tenisa zbog Rodžera i onoga što je on uradio za ovaj sport – zaključio je Đoković.

I Novakov prvi protivnik iz grupe „Gustavo Kuerten“, Amerikanac Džon Izner slično razmišlja. Samo što je on proširio listu igrača koji po njemu treba da imaju poseban tretman.

– Možda pojedini, kao što su Federer, Nadal i Đoković i treba da ima poseban tretman. Zbog njih, zbog tih top igrača i ostali zarađuju mnogo novca. To je kao efekat Tajgera Vudsa na sve u golfu. Tako treba posmatrati ljude poput Federera. On je čovek-tenis po mom mišljenju. Zaslužuje sve i čak i više nego što je dobio – poručio je Izner.