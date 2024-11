Federer odao priznanje Nadalu na epskoj teniskoj karijeri

Legendarni švajcarski teniser Rodžer Federer rekao je danas da je Španac Rafael Nadal učinio čitav svet ponosnim tokom epske karijere, odajući mu počast pre nego što njegov nekadašnji veliki rival završi karijeru.

Nadal će ove sedmice završiti karijeru, posle učešća u Dejvis kupu u Malagi sa reprezentacijom Španije.

Federer i Nadal su bili veliki rivali i odigrali spektakularne međusobne mečeve, u 40 duela Švajcarac je ostvario 16 pobeda, a Nadal 24.

Švajcarac je karijeru završio 2022. godine sa 20 grend slem titula, a Nadal ima dve više.

„Dok se spremaš da diplomiraš iz tenisa, imam nekoliko stvari da podelim pre nego što postanem emotivan. Da počnem od očiglednog: pobedio si me – mnogo, više nego što sam ja pobedio tebe. Izazvao si me onako kako niko drugi nije mogao. Na šljaci, izgledalo je kao da ulazim u tvoje dvorište i naterao si me da radim više nego što sam ikada mislio da mogu, samo da zadržim poziciju“, rekao je Federer u pismu na društvenim mrežama, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Osvajač 20 grend slem titula dodao je da ga je Nadal naterao da preispita svoju igru, do te mere da je morao da promeni veličinu glave reketa.

Federer je pobedio u njihovom poslednjem meču 2019. godine na Vilmbldonu, ali je prvi duel 2004. godine dobio tada 17-godišnji Nadal.

„Mislio sam da sam na vrhu sveta. I bio sam, do dva meseca kasnije, kada si izašao na teren u Majamiju u crvenoj majici bez rukava, pokazujući bicepse, i pobedio si me ubedljivo. Sve to što sam slušao o neverovatnom mladom igraču sa Majorke, generacijskom talentu, koji će verovatno jednog dana osvojiti grend slem trofej, to nije bila samo reklama“, rekao je Federer.

„Obojica smo bili na početku naših putovanja i na kraju smo ga prošli zajedno. Dvadeset godina kasnije, Rafa, moram da kažem: Kakve su neverovatne rezultate imao. Uključujući 14 trofeja na Rolan Garosu – istorijski. Učinio si Španiju ponosnom… učinio si čitav svet ponosnim“, dodao je 43-godišnji Federer.

Federer je sa Nadalom odigrao poslednji meč u karijeri, u dublu na Lejver kupu. Taj dubl je tada nazvan „Fedal“, a obojica su plakali kada je duel završen.

„To što sam delio teren sa tobom te večeri, što smo podelili te suze, zauvek će biti jedan od najposebnijih trenutaka u mojoj karijeri. Znam da si sada koncentrisan na poslednji deo tvoje epske karijere. Razgovaraćemo kada se završi. Sada samo želim da čestitam tvojoj porodici i ekipi, koji su imali ogromnu ulogu u tvom uspehu“, rekao je Federer.

„I želim da znaš da tvoj stari prijatelj uvek navija za tebe i navijaću isto toliko glasno za sve drugo što sledeće budeš radio“, dodao je jedan od najboljih tenisera svih vremena.

Španija će danas u četvrtfinalu Dejvis kupa igrati protiv Holandije u Malagi, a nije poznato da li će Nadal nastupiti.

On je pre 20 godina debitovao u Dejvis kupu, koji je osvojio četiri puta, 2004, 2009, 2011. i 2019.

(Beta)

