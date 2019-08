Federer otkrio najveću snagu Novaka Đokovića

Strasti oko epskog vimbldonskog finala Novaka Đoković i Rodžera Federera još se ne stišavaju, a Švajcarac je nedavno otkrio šta je zapravo najveća snaga njegovog ljutog rivala koja ga čini najboljim teniserom današnjice.

Govoreći o Đokovićevom bekhendu, Federer je rekao: „Znate kako je on sposoban da čuva tu stranu, i mislim da mu je to donelo nebrojano pobeda i trofeja. On to radi bolje od bilo kog drugog“.

– Niko nije toliko dosledan i dobar kao on, i uvek morate spomenuti taj udarac ako govorite o Novaku – zaključio je 38-godišnji Švajcarac.