Federer otvorio dušu: Hvala Novaku i Nadalu

Rodžer Federer za mnoge je najbolji teniser u istoriji, ali Švajcarac smatra da ne bi postigao sve što jeste u svojoj karijeri da nije bilo Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

– Oni su svakako imali uticaj na moju igru, ne bih rekao na moju ličnost, ali na moj borbeni duh, na moju sposobnost da se prilagodim i ostanem skroman i na povratak na listu i ponovno napredovanje – rekao je Federer i i dodao:

– To što su Rafa i Novak postigli u poslednjoj deceniji je zaista neverovatno i naterali su i mene da budem bolji, i to ne samo njih dvojica. već i mlađi teniseri poput Aleksandra Zvereva, ili pak Juana Martina del Potra. Oni vas konstantno teraju i stresiraju kako bi postali bolji igrač. I mene su doterali do maksimuma, ali na dobar način i to je bilo neverovatno dobro za moj način igranja tenisa. Sa njima sam igrao neke sjajne mečeve i na tome sam im veoma zahvalan, a mislim da se i oni tako osećaju – iskren je 38-godišnji Švajcarac.

Iako ima hiljade odigranih mečeva, priznaje da i dalje oseća nervozu pred izlazak na teren.

– I dalje me radi adrenalin. Pred neke mečeve sam potpuno miran. Ali motivacija je uvek tu. Bilo da igrate pred 10, 15 hiljada ljudi, ja sam uvek uzbuđen i dajem sve od sebe – rekao je na kraju Federer, a prenosi Tennisworld.