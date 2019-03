Federer ozbiljno potkačio Đokovića: Nije on jedini, te stvari nisu izgovor

Posle eliminacije u osmini finala mastersa u Majamiju, Novak Đoković priznao je da su stvari van terena poremetile njegovu koncentraciju, i mnogi su to povezali sa neslaganjima između Asocijacije teniskih profesionalaca i Saveta igrača, čiji se Đoković predsednik.

Rodžer Federer i Rafael Nadal su proteklih sedmica napadali Savet, indirektno i Noleta, a Švajcarac smatra da za poraz najboljeg na svetu u Majamiju te stvari ne smeju da bude izgovor.

– Uvek postoji mnogo toga što se dešava, nezavisno od ATP politike, u mom životu, Novakovom, svačijem… Nekada zaista može da postane previše, umoriš se od stvari sa strane, pregovora…. To zna da oduzme energiju i skrene fokus, možda je to ovaj put osetio malo više, ne znam o čemu je tačno govorio, ali nije jedini, i meni se to dešavalo u prošlosti. Normalno je i nije izgovor, to je činjenica – potkačio je Švajcarac prvog tenisera sveta.

Dve Novakove rane eliminiacije tokom turnira u Americi, u Indijan Velsu u trećem kolu, i Majamiju u osmini finala, prilično su šokirale ljubitelje tenisa. Navijače brine činjenica da Đoković nije ni bleda senka onog tenisera što je pre dva meseca u Melburnu demonstrirao silu u velikom finalu protiv Rafaela Nadala.

I sam Novak nije krio nezadovoljstvo nakon poraza od Bautista Aguta.

– Bezveze izgubljen meč, to se dešava kada se ne iskoriste prilike na vreme – konstatovao je Đoković, otkrivši pritom da su ga remetili problemi koji nemaju veze sa tenisom.

– Dešavalo se mnogo stvari van terena, izgleda da je to malo uticalo na mene i na terenu. Sa zdravstvenog aspekta takođe se nisam osećao najbolje na prethodna dva turnira, i dalje sam ‘zarđao’, ali to je život.