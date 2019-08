Federer se prvo poklonio Novaku, a onda priznao: Ja sam najveći Nadalov fan

Rodžer Federer otkrio je pred početak US Opena koja je to stvar koja čini Novaka Đokovića nepobedivim.

– Kada ima rezultatski zaistatak, igra malo opuštenije, slobodnije. To smo videli u u našem Vimbldonskom finalu…Kada se neko osili u meču, samo pokušavate da ga primirite, da vi budete taj koji će igrati agresivno. Tu vam može pomoći dobar servis jer ne dopuštate protivniku da lako odigra. Meni kao igraču ne smeta ta njegova agresivnija igra ali ni blaži način igre. Važno je da kao igrač ovladate obema stranama. Đoković to ima. A to imaju samo najbolji igrači – rekao je Švajcarac.

Federer je zatim veličao svog drugog ljutog protivnika, Rafaela Nadala, za kog je rekao da je razlog što je i sam postao bolji teniser.

– Rafa je definitivno veoma zaslužan za moju karijeru. On me je učinio boljim igračem. Za mene je i dalje krajnji izazov da igram protiv njega. To je veoma posebno. Ja sam njegov najveći fan, jer njegova igra je jednostavno sjajna i srećan što smo u prošlosti imali neke epske mečeve.

Federer je takođe otkrio da život tenisera na Turu nije tako glamurozan kako mnogi zamišljaju.

– Ljudi misle da imamo ogromne svlačionice, ali to je zapravo jedan ćošak u kom imamo dva minuta da se pripremimo za meč – rekao je 38-godišnji Švajcarac i dodao da on nije poznat kao teniser koji se mnogo znoji, ali da je stadion Artur Eš prošle godine bio „mesto sa najvećom vlažnošću ikada“.