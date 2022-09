Federer: Uvek sam govorio da će Alkaraz da bude superzvezda

LONDON – Švajcarski teniser Rodžer Federer izjavio je da je verovao da će Španac Karlos Alkaraz da postane teniska superzvezda, prenose britanski mediji.

Alkaraz je nedavno osvojio Ju-Es open, a potom je preuzeo prvo mesto na ATP listi.

„Pažljivo sam pratio šta je Alkaraz radio na Ju-Es openu, ali i tokom cele godine. Bilo je fantastično. Razočaravajuće je što nisam stigao da igram s njim. Trenirali smo na Vimbldonu, bilo je uzbudljivo. Bilo je lepo čuti njegove reči. Uvek sam govorio da će biti novih superzvezda, a on je jedan od njih“, rekao je Federer.

Švajcarac će na Lejver kupu u Londonu zvanično okončati igračku karijeru.

„Drago mi je što sam u GOAT prici. Jedan od najboljih trenutaka bio mi je kada sam oborio rekord Pita Samprasa i uzeo 15. grend slem sa njim na tribinama. Sve preko je bio bonus. Ne trebaju mi svi rekordi da bih bio srećan“, rekao je Federer.

On je istakao da će i po završetku igračke karijere ostati u tenisu, ali još nije odlučio koji

„Volim da ponovo viđam ljude, zato sam i želeo da stavim navijačima do znanja da će me videti ponovo, ali videćemo u kojem kapacitetu. Još moram malo da razmislim, da dam sebi vremena. Pre nekoliko nedelja čak sam i pomislio kako bih komentarisao tenis, što me nikada ranije nije interesovalo“, rekao je Federer.

(Tanjug)

