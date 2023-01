Fenerbahče: Bjelica bi tokom naredne nedelje trebalo da se priključi treninzima

ISTANBUL – Košarkaš Fenerbahčea i srpski reprezentativac Nemanja Bjelica trebalo bi tokom naredne nedelje da se vrati timskim treninzima, saopštio je danas turski klub.

Bjelica (34) je u letnjem prelaznom roku stigao iz Golden Stejta u Fenerbahče, ali zbog povrede još nije igrao ove sezone za turski klub.

„Pratimo Bjelicu i njegov individualni trening, kao i program oporavka od povrede koji je planski propisan za njega i po kome bi trebalo da bude uključen u timske aktivnosti ove nedelje. Međutim, on je osetio bol u nozi koja ga je dugo mučila, pošto do sada nije igrao zbog povrede lista. On će nastaviti da trenira individualno i pratićemo njegovo stanje. Planirano je da Bjelica, čije ćemo stanje povrede ocenjivati na dnevnoj bazi, u narednoj nedelji postepeno početi sa timskim treninzima“, objavio je Fenerbahče.

Bjelica je igrao za Fenerbahče od 2013. do 2015. godine. Pored toga igrao je za Crvenu zvezdu, Baskoniju, Sakramento, Majami i Golden Stejt.

(Tanjug)

