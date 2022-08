Ferdinand: Kazemiro preskupa investicija, ali je pobednik

MANČESTER – Bivši fudbaler Mančester junajteda Rio Ferdinand izjavio je danas da je Brazilac Kazemiro preskupa investicija za engleski tim, ali da je i pravi pobednik koji zna kako se osvajaju trofeji.

Kazemiro je igrao u Realu od 2013. godine i sa Madriđanima osvojio 18 trofeja, uključujući i pet titula prvaka Evrope.

Mančester junajted će Madriđanima na ime obeštećenja platiti oko 71 milion evra, a Real će na ime bonusa moći da inkasira još 12 miliona evra.

„Ima li ovaj transfer negativnih strana? Ima. Reč je o igraču koji ima 30 godina i na njemu neće moći da se zaradi ništa. Ako uzmemo da je transfer 71 milion evra, bonusi oko 12 miliona evra, plus plata za fudbalera, to je investicija od oko 120 miliona evra. Zbog toga bi bilo dobro da upali“, izjavio je Ferdinand na svom Jutjub kanalu FIVE.

Nekadašnji štoper, koji je sa Junajtedom osvojio šest titula u Premijer ligi i Ligu šampiona, smatra da je dobro za ekipu trenera Erika ten Haga što Brazilac zna kako se igraju veliki mečevi.

„Momak je pravi pobednik, zna kako se pobeđuje, bio je integrisan u sve uspehe Reala u prethodnim godinama. Bio je glavni igrač uz Modrića, Krosa i Benzemu. Pre toga i Ronalda. Kad dođu velike utakmice, on se pojavi i zna šta treba da radi“, istakao je Ferdinand.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.