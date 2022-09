Ferero: Sada će svi biti motivisani da pobede Alkaraza

NJUJORK – Trener Karlosa Alkaraza, Huan Karlos Ferero izjavio je danas da mladi španski teniser ima šanse da bude jedan od najboljih igrača u istoriji ovog sporta.

Alkaraz (19) je pobedom na Otvorenom prvenstvu SAD od danas i zvanično postao najmlađi igrač koji je preuzeo prvo mesto na ATP listi. On u finalu Ju-Es opena pobedio Norvežanina Kaspera Ruda sa 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 i tako osvojio svoju prvu grend slem titulu u karijeri i osigurao broj jedan na ATP listi.

„Moj cilj je da Alkaraz bude na visokom nivou. Sada će svi biti motivisani da ga pobede. Ne znam koliko slemova može da osvoji u budućnosti, ali mislim da ima potencijal da bude jedan od najboljih ikada. Pokušaćemo“, rekao je Ferero za zvanični sajt Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP).

Ferero je otkrio da Alkaraz mora da radi na svojim slabim tačkama.

„Karlosu su slabi ritern i servis, kontinuitet, sitni detalji. Dok ne ode u penziju, mora da radi na tim aspektima. Karlos ima svoje slabe tačke i na njima mora da radi“, dodao je Ferero.

On već nekoliko godina sarađuje sa mladim španskim teniserom.

„Kada je stigao na Akademiju, imao je 15 godina. Uložili smo mnogo rada u njegovo telo. Imao je brze ruke i noge, ali nije imao mišiće. Već sam mu rekao da je na 60 odsto svog potencijala. Ima još mnogo toga da poboljša. On to zna, nastavljamo da radimo. To što je prvi na svetu ne znači da više nema šta da se trenira. Morate da nastavite da radite kako biste osvajali turnire“, istakao je Ferero.

(Tanjug)

