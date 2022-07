Ferstapen pobedio na trci za VN Mađarske, Hamilton drugi

BUDIMPEŠTA – Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen pobednik je današnje trke Formule jedan za Velike nagrade Mađarske, koja je vožena na stazi Hungaroring.

Aktuelni svetski šampion u F1 u Mađarskoj je stigao do 28. pobede u karijeri, a osmog trijumfa ove godine. On je startovao sa desete pozicije, ali je na kraju uspeo da dođe do nove pobede. Holandski vozač je 70 krugova u Mađarskoj prešao u vremenu 1:39:35.912.

Drugo mesto pripalo je vozaču Mercedesa Britancu Luisu Hamiltonu, koji je za pobednikom kasnio nešto manje od osam sekundi. Treći je bio njegov klupski kolega i zemljak Džordž Rasel, koji je za Ferstapenom imao zaostatak nešto više od 12 sekundi.

Četvrti je bio vozač Ferarija Španac Karlos Sainc, dok je peto mesto pripalo Meksikancu Serhiju Perezu iz Red Bula.

Bodove su još osvojili Šarl Lekler iz Ferarija, Britanac Lando Noris iz Meklarena, zatim dvojica vozača Alpine Španac Fernando Alonso i Francuz Esteban Okon, kao i Nemac Sebastijan Fetel iz Aston Martina.

Rasel je iskoristio pol poziciju i već na startu preuzeo lidersku poziciju. On je vodio do 31. kruga kada je lidersku poziciju preuzeo Lekler. Vozači su potom išli na promenu gume zbog kiše, a na mesto vodećeg menjali su se Sainc, Hamilton i Ferstapen. Holandski vozač potom nije ispuštao vodeću poziciju do kraja trke, a Hamilton je pet krugova pre kraja uspeo da pretekne Rasela i da dođe do drugog mesta. Ekipa Ferarija je ponovo odradila lošu trku zbog čega je Sainc bio četvrti, a Lekler tek šesti.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Ferstapen sa 258 bodova, dok je Lekler drugi sa 178. Perez je na trećoj poziciji sa 173 boda.

Naredna trka u šampionatu F1 biće održana 28. avgusta za Veliku nagradu Belgije na stazi Spa-Frankoršamp.

(Tanjug)

