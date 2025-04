Fetel: Noris je hrabar i zaslužuje pohvale zbog priče o svojim osećanjima

Četvorostruki svetski šampion Formule 1 Sebastijan Fetel rekao je da je vozač Meklarena Lando Noris hrabar i da će inspirisati decu tako što otvoreno priča o svojim osećanjima.

Norisova iskrenost u razgovoru sa medijima u poslednjih nekoliko sezona je česta tema, a neki veruju da njegov pristup pokazuje slabost i da će ohrabriti rivale. Međutim, Fetel, koji je osvojio četiri uzastopne titule od 2010. do 2013. godine pre nego što je završio karijeru 2022, na strani je Norisa.

„Svi imamo dobre i loše trenutke, bilo da smo vozači Formule 1 ili imamo druge poslove. Zar nismo svi takvi? Imamo bolje i lošije dane. Sada je pretnja da ljudi pričaju o tome kroz šta on možda prolazi i to tumače kao znak slabosti. Na primer: ‘Zašto to radi? Šta se dešava sa njim? Šta nije u redu sa njim?’ Sa njim je sve u redu. Mislim da svi prolaze kroz iste stvari u različitim fazama života“, rekao je Fetel za Skaj.

„Sumnja u sebe je najprirodnija stvar koja postoji, ali je najneprirodnija stvar za razgovor, što je pogrešno. Mislim da je to sasvim u redu i mislim da je veoma hrabro da se otvori i priča o toj njegovoj strani. I želim i nadam se da će mediji to shvatiti i pomalo preokrenuti“, dodao je on.

Noris je prošle sezone ostvario prve pobede u Formuli 1, borio se za titulu u drugom delu sezone i pomogao je Meklarenu da osvoji titulu u šampionatu konstruktora, pa je ovu sezonu počeo uz veliku pažnju i kao jedan od glavnih favorita za titulu.

Britanac nije bio konstantan ove sezone, mučio se da izvuče optimalne performanse iz bolida otkako je pobedio u prvoj trci u Australiji. Prošle nedelje u trci u Saudijskoj Arabiji zauzeo je četvrto mesto, pa je njegov timski kolega Oskar Pjastri, koji je pobedio u Džedi, preuzeo prvo mesto u generalnom plasmanu.

Noris je u više navrata pričao o tome kako se nosi s pritiskom, a prošle sezone rekao je da jedva ponešto može pojede na dan trke.

Fetel je rekao da bi Norisa trebalo pohvaliti jer predvodi novu generaciju vozača koji pričaju o svojim osećanjima, a kao još jedan pozitivan uzor naveo je svog velikog bivšeg rivala Luisa Hamiltona.

„Kada se osvrnete na jednu, dve ili tri generacije, bila je slabost pričati o emocijama. Bila je slabost provoditi vreme sa rivalima posle trke, pošto su oni vaši rivali. ‘Želim da pobedim tog momka i izguram ga sa staze. Zašto bih se družio sa njim i pozvao ga na večeru? To me čini mekim’. Da li je to istina?“, zapitao je Fetel.

„Ako pogledate ovu generaciju, toliko su napredovali i mislim da bismo trebali da slavimo to što se svi slažu jedni sa drugima, što se druže. Oni su i dalje rivali na stazi, oni i dalje žele da pobede drugog momka, 100 odsto, ali takođe imaju hrabrost da govore o svojim emocijama, svojim slabostima, da se možda osećaju izgubljeno, o pritisku koji osećaju. Mislim da je to sjajno i inspiriše decu da urade isto, nije zdravo da kao dete osećaš da moraš sve da zadržiš za sebe i da ne možeš da se otvoriš“, dodao je 37-godišnji Fetel.

On je rekao da je ostvaren napredak.

„Ali sada zato što to radi Lando Noris ili je Luis to počeo da radi ili to radi Novak Đoković u drugom sportu, ili poslovni ljudi počinju da se otvaraju, osećate se slobodnije i možete da pokažete ta osećanja i razgovarate o njima. To često reši probleme pre nego zapravo počnu. Mislim da je to veliki napredak“, naveo je Fetel.

Fetel je rekao da je saznanje da je njegov idol, sedmostruki svetski šampion Mihael Šumaher takođe sumnjao u sebe, bio ključni trenutak u njegovoj karijeri.

Šumaher je bio mentor Fetelu kada je 2007. godine došao u Formulu 1.

„Postoje dva puta – ili ću ići starim putem i misliti: ‘To je slabo, to je pogrešno, postaje mekši, preveliki je pritisak za njega, nije dovoljno dobar’. Ili postoji drugi put, uvažavanje činjenice i možda razmišljanje da svi heroji u prošlosti, bilo da su Mihael (Šumaher), (Mika) Hakinen i druge generacije pre toga, imali iste probleme, iste stvari su im se motale po glavi“, rekao je.

„Razgovarao sam sa Mihaelom i laknulo mi je kada mi je rekao da sumnja u sebe. Moj heroj, moj šampion, momak čije su slike bile na mojim zidovima u detinjstvu, sumnjao je u sebe. To je učinlo da nestane veliki pritisak, kada sam saznao da je moj heroj prošao kroz iste stvari. Mislim da iz toga može da se izvuče inspiracija“, naveo je Fetel.

