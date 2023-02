Filipović: Očekujem pobedu protiv Sabadelja, verujem u ovaj tim i naše igrače

BEOGRAD – Pomoćni trener vaterpolista Novog Beograda Đorđe Filipović izjavio je danas da očekuje pobedu protiv Sabadelja u osmom kolu grupe B Lige šampiona.

Aktuelni srpski i regionalni šampion je prošle nedelje u Španiji pobedio Sabadelj, a novi duel dva kluba na programu je u petak od 19.45 časova u Beogradu.

Novi Beograd se nalazi na drugom mestu na tabeli B grupe sa 16 bodova, dok je Sabadelj na začelju tabele sa četiri.

„Imamo veoma sveže iskustvo igranja sa njima. Bilo je to veoma teško gostovanje za nas. Tamo nikad nije lako igrati, pa smo i mi imali veoma tvrdu i do samog kraja neizvesnu utakmicu, koju smo ipak uspeli da rešimo u našu korist. Sabadelj je tipična španska ekipa, koja igra sa puno plivanja, veoma su pokretljivi i izuzetno uporni. Iz tog razloga tvrd su i žilav protivnik svim ekipama. Niko se na njihovom bazenu nije naigrao, a to iskustvo koje smo imali će nam pomoći u pripremi ove utakmice. Optimista sam, očekujem pobedu, jer verujem u ovaj tim i naše igrače“, rekao je Filipović na konferenciji za novinare.

Vaterpolista Novog Beograda i španski reprezentativac Alvaro Granados naglasio je da će predstojeći meč biti izuzetno psihički i fizički zahtevan.

„Igramo protiv mladog i veoma motivisanog tima. Mnogo plivaju, odlično su fizički pripremljeni i veoma su uzbuđeni zbog činjenice da igraju u Ligi šampiona. Zbog svega toga očekuje nas težak posao“, rekao je Granados.

Španski vaterpolista je istakao da svi njegovi sigrači treba da budu svesni snage i kvaliteta koji tim Novog Beograda poseduje.

„To znači da treba da igramo našu igru, da damo sve od sebe i budemo odani našem sistemu igre i sigurno ćemo pobedi. Verujem u ovaj tim i trenažni proces koji sprovodimo“, dodao je vaterpolista Novog Beograda.

Granados je naveo da je oduševljen Beogradom.

„Svima pričam da je Beograd mnogo, mnogo više od onoga što sam očekivao. Zaista uživam ovde, volim ovaj grad i energiju koju ima i zato sam veoma srećan što sam u Srbiji. Takođe, biti deo ovakvog tima kao što je Novi Beograd je nešto fenomenalno. Neki momci, moji sadašnji saigrači, poput Duška Pijetlovića, su vaterpolisti koje sam kao klinac mnogo puta gledao na televiziji i divio mu se. Sada igram sa njim i to je za mene nešto fantastično, poput ostvarenja jednog sna“, izjavio je Granados.

(Tanjug)

