Filipovic za Tanjug: Bolji oproštaj nisam mogao da zamislim

BEOGRAD – Bolji oproštaj nisam mogao ni da zamislim, od debija u Kranju 2003. do Olimpijskih igara u Tokiju prošlo je 18 godina, doživeo sam punoletstvo u reprezentaciji i na najlepši mogući način diplomirao, izjavio je najbolji vaterpolista sveta Filip Filipović.

Kapiten dvostrukih uzastopnih olimpijskih šampiona, čovek koji je sa državnim timom Srbije osvojio rekordnih 35 medalja na velikim takmičenjima, od čega 26 zlatnih, oprostiće se u subotu uveče na meču protiv Italije na spektaklu „Šestorica veličanstvenih“.

Osim Filipovića oprostiće se Andrija Prlainović, Duško i Gojko Pijetlović, Milan Aleksić i Stefan Mitrović.

„Biće tu i Bane Mitrović, još nismo uspeli da ga ubedimo da se i on oprosti. Protivnik u ovom trenutku neće biti u prvom planu koliko zaista naš oproštaj, odnosno četvrta četvrtina koja je planirana za nas. Do tada ćemo imati priliku da uživamo u utakmici A reprezentacije Srbije, a onda dolaze ovi „matorci“, još osam minuta ćemo „dosađivati“, a onda ćemo pozdraviti sve ljude koji će doći, naravno i one kraj malih ekrana“, rekao je Filipović Tanjugu.

Žao mi je što organizatori, uz sve napore, nisu uspeli da povećaju kapacitet tribina na bazenu „Milan Gale Muškatirović“ jer je potražnja za kartama takva da mislim da nam u ovom trenutku ni Arena ne bi bila dovoljna, dodao je dugogodišnji as Partizana i ProRreka, Radničkog iz Kragujevca i Solnoka, a već drugu sezonu član grčkog Olimpijakosa.

„Spektakl je zagarantovan, šta će da se desi ne mogu ni ja da pričam jer sama reč oproštaj i meni i momcima budi emocije. Ovo je zaista kraj, želimo da taj trenutak podelimo sa najužim krugom prijateljima, familijima, emocija će se sigurno osetiti i unapred ću da se se izvinim za sve što će se desiti. To je ipak nešto što je ne samo obeležilo naše karijere, nego i ceo naš život“, emotivno ističe Filipović.

On nije hteo da izdvaja neke pobede ili poraze, jer su oni, kako je naveo, sastavni deo igre.

„Iz mog ugla celu reprezentativnu karijeru obeležio je taj put koji smo imali kao generacija i ja kao pojedinac. Način na koji sam prolazio određene faze ću pamtiti ceo život“.

Kada je u pitanju sada već istorijski pogodak za pobedu protiv Španije u polufinalu Olimpijskih igara u Tokiju, Filipović je rekao da ga je pogledao nekoliko puta u poslednje vreme, ali ne svojom voljom.

„Da, pogledao sam u nekim gostovanjima, intervjuima, ali ne treba izdvajati taj gol od ostalih. Smatram da smo tu utakmicu dobili onog trenutka kada je priznat nepostojeći gol Španaca i kada sam video bes i inat u očima saigrača. Egzekucija je uvek manje bitna, bitno je ono što se desi pre toga, ali naravno to ne može svako da vidi“, zaključio je Filipović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.