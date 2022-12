Firmino želi da se vrati u reprezentaciju Brazila

LONDON – Fudbaler Liverpula Roberto Firmino izjavio je da u nastavak sezone ulazi sa mnogo motivacije, jer želi da se vrati u reprezentaciju Brazila, prenose britanski mediji.

Firmino (31) nije igrao za Brazil na Svetskom prvenstvu, pošto je tadašnji selektor „karioka“ Tite odlučio da fudbalera Liverpula izostavi sa spiska igrača za Katar.

Firmino je priznao da je bio šokiran odlukom da ne nastupi na Mundijalu, pošto je u dosadašnjem delu sezona odigrao 21 meč i postigao je devet golova.

„Naravno da je frustrirajuće kada ne dobijete poziv na SP, ali kao što sam ranije rekao, to je deo božjeg plana, a ja pratim taj plan. To me zaista dodatno motiviše i naporno ću raditi kako bih se vratio u reprezentaciju“, rekao je Firmino.

Zbog povrede lista propustio je duele protiv Mančester sitija i Aston Vile.

On neće igrati u sutrašnjem meču protiv Lestera, ali veruje da će da bude spreman za duel sa Brentfordom, koji je na programu 2. januara naredne godine.

„Već sam se oporavio. Treniraću i nadam se da ću biti spreman ne za narednu utakmicu, već za onu posle nje“, zaključio je fudbaler Liverpula.

Firmino je za reprezentaciju Brazila odigrao 55 utakmica i postigao 17 golova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.