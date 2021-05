FK Partizan: Asano svojevoljno napustio klub

BEOGRAD – Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da je klub svojevoljno napustio Takuma Asano, koji je na svom Instagram profilu napisao da je morao da donese tešku odluku i raskine ugovor, pošto ga, kako tvrdi, klub iz Humske nije ispoštovao i nije uspevao da mu isplati platu na vreme.

„Boli me što moram da napustim klub pod ovim nesrećnim okolnostima, jer je FK Partizan bio važan klub u mojoj igračkoj karijeri. Zaista sam zahvalan svima koji su me podržavali tokom mog rada u Partizanu, uključujući i trenera Sava Miloševića, koji me je pozvao da se pridružim klubu, kao i trenera Aleksandra Stanojevića, koji mi je uvek verovao i podržavao me. Hvala i mojim saigračima i osoblju, kao i svim navijačima koji su uvek verovali u mene i tim“, napisao je Asano na Instagramu.

Tim povodom oglasio se i klub, koji je naveo da je Asano svojevoljno napustio klub, čime je prekršio postojeći ugovor o profesionalnom igranju.

„FK Partizan će preduzeti sva pravna sredstva i pred nadležnim organima FIFA podneti tužbu protiv igrača usled neosnovanog odlaska i kršenja odredbi ugovora. Očito je da je igrač postupio ishitreno, ne samoinicijativno, već po inputu nekoga ko misli da ima onoliko prava koliko ima moći. Stoga, FK Partizan odbacuje kao neosnovane i ucenjivačke sve eventualne izjave igrača Takume Asana u vezi sa njegovim statusom“, stoji u saopštenju crno-belih.

„Iako neprijatno iznenađeni ovim postupkom igrača, uveravamo sve navijače da je ekipa fokusirana na preostale utakmice, sa željom i ciljem da sezonu okonča osvajanjem trofeja Kupa Srbije“, ističe FK Partiyan.

(Tanjug)

