FK Radnički: Navijač verbalno napao Lalatovića na konferenciji za novinare

Fudbalski klub Radnički saopštio je da je jedan navijač Napretka verbalno napao i vredjao trenera niške ekipe Nenada Lalatovića na konferenciji za novinare posle današnje utakmice.

Radnički je pobedio sa 2:1, u utakmici 21. kola Super lige i na zimsku pauzu otišao sa 50 bodova, na drugom mestu na tabeli, devet manje od vodeće Crvene zvezde i šest više od Partizana.

Kako je naveo Radnički, na konferenciji za medije dogodio se veliki skandal, pošto je ušao navijač Napretka i „verbalno napao trenera Nenada Lalatovića, uputivši mu najvulgarnije uverede“.

Kako se navodi, konferencija je počela pitanjem portparola Napretka, „u cilju da se isprovocira Lalatović“, a kasnije se nadovezao i navijač, kome nije bilo mesto u prostoriji predvidjenoj za novinare.

Pitanje je bilo o navodno pokazanom srednjem prstu Lalatovića tokom utakmice, što je, kako je Radnički ocenio, naručeno pitanje.

Lalatović je to oštro demantovao i rekao da bi, da se to dogodilo, delegat reagovao i kaznio ga.

On je postavio pitanje „ko je pustio huligana u novinarske prostorije, jer se ovo lako moglo izroditi u mnogo teži incident“.

Radnički je naveo da je incident „očigledan pokušaj da se na istorijski uspeh Radničkog baci mrlja“.

„Završili smo na drugom mestu na tabeli sa samo jednim porazom u 21 odigranom meču. FK Radnički poziva nadležne insitutucije da reaguju i da kazne Napredak za nedopustiv propust u organizaciji konferencije za štampu. Činjenica je da je u prostoru za medije bila osoba koja nije novinar i čiji je zadatak bio samo da isprovocira Nenada Lalatovića. Stiče se utisak da je taj huligan imao zadatak da umanji značaj ove polusezone za istoriju Radničkog“, piše u saopštenju.

Lalatović smatra da, uprkos svim provokacijama, niko ne može Radničkom da umanji ono što je postigao. Naglasio je da su rezultati uspeh kluba, tima, stručnog štaba, kao i rukovodstva na čelu sa Ivicom Tončevom.

On je zahvalio i navijačima, koji su mu na kraju utakmice dodelili pehar za najboljeg trenera.

(Beta)