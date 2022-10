Fofana zbog povrede pauzira do šest nedelja

LONDON – Fudbaler Čelsija Francuz Vesli Fofana odsustvovaće sa terena od četiri do sest nedelja pošto je uganuo koleno na meču Lige šampiona protiv Milana, preneli su danas britanski mediji.

Fofana se povredio sinoć tokom utakmice trećeg kola Lige šampiona sa Milanom (3:0). Francuski fudbaler je u 24. minutu postigao prvi gol na utakmici, ali je nedugo zatim morao da izađe iz igre zbog povrede. On je napustio stadion „Stamford bridž“ uz pomoć štaka.

„Skaj sport“ navodi da je stručni štab Čelsija u prvih mah smatrao da će Fofana morati da pauzira više meseci, ali je posle dodatnih pregleda utvrđeno da će Francuz odsustvovati do šest nedelja van terena.

Fofana je u Čelsi stigao u letnjem prelaznom roku iz Lestera.

