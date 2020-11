Fond za mlade talente povećao broj stipendija na 1.500

BEOGRAD – Fond za mlade talente, pod okriljem Ministarstva omladine i sporta, u školskoj 2020/2021 nastavlja višegodišnji trend porasta broja stipendenija, pa je broj stipendija porastao na 1.500.

Kako se navodi u saopštenju ministarstva, to podrazumeva stipendiranje do 1.000 studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 500 studenata završne godine master akademskih studija.

(Tanjug)

