Formula 1: Izjave Eklstona o Putinu i rasizmu u suprotnosti sa modernim vrednostima

Rukovodstvo Formule 1 saopštilo je danas da su izjave bivšeg prvog čoveka tog takmičenja Bernija Eklstona o ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i rasizmu „u potpunoj suprotnosti sa modernim vrednostima“.

Eklston je danas u jednom intervjuu rekao da bi „primio metak“ za predsednika Rusije Vladimira Putina i da rat u Ukrajini „nije bio nameran“. On je takodje rekao da je sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Mercedesa trebalo da „odbaci rasističke komentare“.

„Izjave koje je dao Eklston su njegovo mišljenje i u potpunoj suprotnosti sa modernim vrednostima“, navodi se u saopštenju Formule 1, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Eklston je u dobrim odnosima sa Putinom, a iz tog prijateljstva Rusiji je omogućena trka u šampionatu Formule 1, za Veliku nagradu Sočija, koja se održavala od 2014. godine.

Eklston je dobio mnogo kritika 2016. godine kada je rekao da je Putin „čovek koji bi trebalo da vodi Evropu“ i postao je poznat po svojim provokativnim komentarima o društvenim i političkim pitanjima.

Nekolicina važnih osoba u Formuli 1 rekla je za BBC da veruju da je Eklston neka vrsta neformalnog savetnika predsednika Medjunarodne automobilske federacije (FIA) Mohameda ben Sulajema.

FIA je to negirala.

„Oni se poznaju, ali nema savetovanja i nije ga bilo otkako je on postao predsednik, a koliko znam ni pre toga. Nema saradnje i nema formalnog i neformalnog savetovanja“, rekao je portparol FIA.

U intervjuu za „Dobro jutro Britanijo“, Eklston je rekao da Putin radi ono što misli da je ispravno za Rusiju.

Kada mu je rečeno da se ne mogu opravdati Putinovi postupci i hiljade mrtvih, Eklston je odgovorio: „Ne znam. To nije bilo namerno“.

On je rekao da nije razgovarao sa Putinom otkako je počela vojna intervencija u Ukrajini u februaru.

„Potpuno sam siguran da sada želi da nije započeo ceo taj posao, ali to nije počelo kao rat“, dodao je 91-godišnji Eklston.

On je kritikovao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, rekavši da je mogao da zaustavi rad pregovorima sa Putinom.

Takodje, on je komentarisao i izjavu trostrukog svetskog šampiona Nelsona Pikea, koji je na rasnoj osnovi uvredio sedmostrukog svetskog šampiona Hamiltona. On je rekao da je britanski vozač trebalo da odbaci te izjave.

„Kod nas to verovatno nije prikladno, ali verovatno nije strašno ako to kažete u Brazilu. Ali, ljudi govore stvari i ljudi pričaju i o drugima koji imaju višak kilograma ili su niži, kao ja. Siguran sam da ljudi komentarišu to. Da sam to čuo, mogao bih da se tim nosim bez mnogo problema“, rekao je Eklston.

(Beta)

