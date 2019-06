Frančesko Toti napustio Romu posle 30 godina

Bivši kapiten Rome Frančesko Toti rekao je danas da je podneo ostavku na mesto direktora i da posle 30 godina napušta taj fudbalski klub.

Toti (42) je celu karijeru proveo u Romi, a igračku karijeru završio je u julu 2017. godine.

„Podneo sam ostavku na funkciju. Nadao sam se da ovaj dan nikada neće doći, a umesto toga, ovaj ružan i težak dan je došao. Nikada mi nisu dozvolili da učestvujem, mislim da su me zvali na 10 sastanaka za dve godine. Uvek bi me pozvali u poslednjem minutu, kao da su želeli da budem po strani. Posle nekog vremena, zapitaš se. To pokazuje nedostatak poštovanja, ne prema direktoru, nego prema osobi. Pokušao sam da donesem nešto klubu, znali su da to želim, ali video sam da oni sa druge strane drugačije razmišljaju“, rekao je Toti, preneli su italijanski mediji.

Bivši kapiten rimskog kluba rekao je na konferenciji za novinare u Olimpijskom komitetu Italije, da Roma mora da bude ispred svega.

„Morate da volite Romu. Predsednici prolaze, treneri prolaze, igrači prolaze, ali klupske boje ostaju. Ova odluka nije moja krivica“, naveo je Toti, kome su navijači dali nadimak „Princ Rima“.

Toti je želeo da postavi Djenara Gatuza za novog trenera Rome, ali je uprava kluba prošle nedelje odlučila da angažuje Paula Fonseku. Roma je prošlu sezonu završila na šestom mestu i neće igrati u Ligi šampiona.

Toti je bio u lošim odnosima sa predsednikom kluba Džejmsom Palotom, koji je prošle nedelje rekao da je Totiju ponudio mesto tehničkog direktora.

Toti je rekao da je spreman da se vrati u klub u slučaju da novi vlasnici preuzmu Romu.

„To je prvo i osnovno. Ako bi novi vlasnici verovali u mene, to bi bilo dobro. Nikada ne bih oštetio Romu. Ovo sada je mnogo gore nego kada sam se povlačio kao igrač. Napuštanje Rome je kao umiranje. Mislim da bi bilo bolje da sam umro. Mnogi su mi tokom godina govorili da sam veliki teret ovom klubu, da im smetam“, naveo je on.

Toti je došao u klupsku akademiju Rome 1989. godine, a za prvi tim debitovao je 1993. godine kao 16-godišnjak. Odigrao je 785 utakmica, postigao 307 golova, osvojio Seriju A 2001. godine i dva Kupa Italije.

„Svi znaju da su me oni sprečili da nastavim da igram. Oni su želeli da prestanem. Već sam imao šestogodišnji ugovor kao direktor. Počeo sam tiho, shvatajući da je to potpuno druga sfera od one na terenu. Mnoge stvari su mi obećali, ali ništa nisu ispunili. Znali su šta sam želeo. Sve sam radio za Romu, ali kako je vreme prolazilo, mislio sam da nije pošteno da se stavim na raspolaganje ljudima koji me nikada nisu ni želeli ovde“, rekao je Toti.

On je zahvalio ljudima u Rimu na poštovanju, koje je dobio na terenu i van njega.

„Mogu samo da tražim od njih da nastave da navijaju za klub, pošto Roma uvek mora da bude poštovana. Za mene je Roma najvažniji klub na svetu. Tužan sam kada je vidim u ovoj situaciji, to me iritira. Navijači Rome su jedinstveni, ljubav koju imaju prema klubu je beskrajna. Uvek ću navijati za Romu. Ovo je dovidjenja, a ne zbogom. Sada idem drugim putem“, rekao je Toti.

Naveo je da neće biti nezaposlen, kao i da je dobio brojne ponude italijanskih klubova, ali da ih neće prihvatiti iz poštovanja prema Romi.

(Beta)