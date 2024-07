Francuz Tiržis pobednik devete etape na Tur d’Fransu

Francuski biciklista Antoni Tiržis pobednik je današnje devete etape Tur d’Fransa, dok je žutu majicu vodećeg zadržao Tadej Pogačar iz Slovenije.

Tiržis je brdsku etapu dužine 199 kilometara voženu u gradu Troa, prešao za četiri sata, 19 minuta i 43 sekunde.

On se zajedno sa nekolicinom biciklista rano izdvojio i vozili su u grupi sve do same završnice, kada je Tiržis pobedio u sprintu i ostvario najveću pobedu u karijeri.

Britanac Tom Pidkok zauzeo je drugo mesto, a treći je bio Kanađanin Derek Dži.

U generalnom plasmanu prvi je Pogačar sa 35 sati, 42 minuta i 42 sekunde.

Drugo mesto zauzima Belgijanac Remko Evenepul sa 33 sekunde zaostatka, a treći je aktuelni šampion Danac Jonas Vinegor sa 1:15 minuta zaostatka.

U ponedeljak je dan odmora na Turu, a trka se nastavlja u utorak etapom dužine 187,3 kilometra, od Orleana do Sent-Aman-Monrona.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.