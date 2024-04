Fudbaler Bajera Ta želi još trofeja ove sezone

Fudbaler Bajera iz Leverkuzena Džonatan Ta rekao je danas da će ekipa pokušati da osvoji još dva trofeja ove sezone, nakon što je prvi put u istoriji postala šampion Bundeslige.

Bajer bi mogao ove sezone da osvoji triplu krunu, pošto igra u polufinalu Lige Evropa i u finalu Kupa Nemačke.

„Ovaj trofej doneo nam je toliko pozitivne energije. Osećaj osvajanja trofeja, glad je sve veća i zbog toga zadržavamo visok nivo igre. Jedan trofej je lepa stvar, ali imamo još toga da ostvarimo i zbog toga nastavljamo da se borimo“, rekao je Ta za Asošiejted pres.

Leverkuzen nema poraz ove sezone u Bundesligi i pokušaće da postane jedina ekipa kojoj je to uspelo u istoriji takmičenja. Do kraja sezone ostalo je još četiri kola, a Bajer je ove sezone primio 20 golova u 30 utakmica u ligi.

„To nam znači jer to niko do sada nije uradio. Borimo se iako smo već osvojili titulu. Ali to je sada naš izazov za koji igramo i zbog toga želimo da zadržimo zamajac i nastavimo da pobeđujemo“, rekao je Ta.

Ta je u Bajeru od 2015. godine i drugi je po stažu u ekipi. On je rekao da su se za to vreme očekivanja kluba promenila i da je trener Ćabi Alonso uneo takmičarski mentalitet, čak i na treningu i jak timski duh.

„On očekuje da pobedimo u svakoj utakmici, bez obzira protiv koga igramo. On nikada nije uplašen. On uvek želi pobedu i tako razmišlja“, dodao je Ta.

Trener koji je osvojio Ligu šampiona i Svetsko prvenstvo može mnogo da pomogne igračima, a video snimci sa treninga, na kome se vidi kako Alonso učestvuje, često se dele na društvenim mrežama.

„On može da ti pokaže šta želi da vidi od tebe i zapravo ponekad je zaista impresivno koliko je i dalje dobar. Ne želim da oduzimam od njegovog taktičkog razumevanja ili objašnjavanja ekipi na tabli ili takvim stvarima, pošto je on dobar i u tome, on je naravno Ćabi Alonso. On je bio veliki igrač, osvojio je sve. Ako vam nešto objasni i onda vam pokaže, to je drugačije od trenera koji nikada nije igrao u klubu“, rekao je Ta.

Bajer će sezonu završiti finalom Kupa protiv Kajzerslauterna 25. maja u Berlinu. Ta utakmica je tri dana posle finala Lige Evropa.

Bajer će u polufinalu Lige Evropa igrati protiv Rome. Prva utakmica igra se 2. maja u Rimu, a revanš je sedam dana kasnije u Nemačkoj.

U drugom polufinalu igraju Atalanta – Olimpik Marsej.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.