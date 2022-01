Fudbaler Kristijano Pićini: Želim trofeje sa Zvezdom i dres reprezentacije

ANTALIJA – Italijanski fudbaler Kristijano Pićini, drugo pojačanje Crvene zvezde u zimskom prelaznom roku, stavio se na raspolaganje treneru Dejanu Stankoviću na pripremama u Antaliji.

„Prvi utisci su veoma dobri. Srećan sam što sam ovde i radujem se što ću raditi sa novim saigračima i trenerom. Mislim da su pripreme veoma važne kako bi se što bolje spremili za naredne mesece i kako bi nastavili da napredujemo u radu. Imao sam još ponuda, ali smatram da je za moju karijeru najbolja opcija Crvena zvezda. Klub je pokazao da ima poverenja u mene i to mi je izuzetno bitno. Velika mi je čast što ću imati priliku da saraðujem sa Dejanom Stankovićem. On je imao neverovatnu fudbalsku karijeru, osvojio je „tripletu“ sa Interom i srećan sam što će me on trenirati“, rekao je 29 – godišnji desni bek.

AP Photo/Bernat Armangue

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.