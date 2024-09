Fudbaler Mančester sitija Rodri završio sezonu posle operacije ligamenata

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je danas da će fudbaler njegove ekipe Rodri propustiti ostatak sezone zbog povrede prednjih ukrštenih ligamenata kolena.

„On je danas podvrgnut operaciji, mislim da je povredio i meniskus. Sledeće sezone će se vratiti. Ova sezona je završena. Nažalost, dobili smo najgore vesti, ali tako je, kako je. Ponekad se, nažalost, to dešava. Tu smo da ga podržimo i da mu pomognemo da se dobro oporavi, korak po korak“, rekao je Gvardiola na konferenciji za novinare, preneo je Skaj.

Španski 28-godišnji fudbaler povredio se prošle nedelje tokom derbija protiv Arsenala (2:2), kada se sudario sa protivničkim igračem Tomasom Partijem.

Rodri je jedan od najvažnijih igrača Sitija. Ekipa je prošle sezone osvojila rekordnu četvrtu uzastopnu titulu u Premijer ligi, a sva tri poraza u prvenstvu pretrpela je bez Rodrija u sastavu.

Rodri je uoči povrede kritikovao prošireni kalendar takmičenja i rekao da su igrači blizu odluke o štrajku zbog preopterećenosti.

„Ono što nam on daje, to nemamo sličog igrača, ali svi ostali igrači zajedno mogu da zamene ono što nam je Rodri davao otkako je došao. Moraćemo to da uradimo kao tim i da nađemo način da odigramo mnogo utakmica bez važnog igrača za nas“, dodao je Gvardiola.

„Jači smo sa njim i sa (Natanom) Akeom i (Oskarom) Bobom i Kevinom (De Brujneom), ali tako je, kako je. Nismo to želeli ali to je fudbal. Kao klub imamo sjajne igrače i pronaći ćemo rešenje“, dodao je on.

Rodri je jedan od najvećih kandidata za Zlatnu loptu ove godine, pošto je osim dobrih igara u Sitiju, pomogao i Španiji da osvoji Evropsko prvenstvo ovog leta.

„To je mnogo meseci bez tako važnog igrača, svi to znaju“, naveo je Gvardiola.

Predstojeću utakmicu protiv Njukasla u subotu propustiće i Kevin de Brujne.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com