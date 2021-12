Fudbaleri Partizana prezadovoljni jesenjom polusezonom

BEOGRAD – Fudbaleri Partizana veoma su zadovoljni proteklom polusezonom.

„Možemo biti ponosni na sve ono što smo uradili ove sezone, igrači, stručni štab i navijači, Startovali smo veoma dobro, mada je bilo i teških momenata, povreda, ali se ekipa držala na visokom nivou. Mislim da ćemo uz podršku i stručnog štaba i navijača nastaviti ovim tempom“, istakao je najbolji strelac crno belih Rikardo Gomeš, za sajt kluba.

Vezni fudbaler Miloš Jojić smatra da je Partizan u kontinuitetu igrao dobro u minuloj polusezoni.

„Svaka čast momcima na urađenom do sad, ali to je samo zarez, jer nas čeka izuzetno težak period posle pauze. Moramo sad dobro da se odmorimo, a potom da se pripremimo za ono što nas očekuje do kraja maja“, ocenio je Miloš Jojić.

Pouzdani vezni fudbaler crno belih Saša Zđelar smatra da je teško ponoviti ovakvu polusezonu.

„Veliki izazov koji nam predstoji je osvajanje titule, biće teško, ali nam sve ono što smo do sada prikazali daje nadu i samopouzdanje da idemo napred. Ako uporedimo prethodne četiri godine sa ovom, možemo videti koji smo uspeh napravili. Imamo pet bodova više u odnosu na drugoplasiranu ekipu u prvenstvu, prošli smo Evropu dalje i dobili smo jednog dobrog protivnika sa kojim možemo da se nosimo. Mislim da će naši navijači tek u budućnosti videti šta smo uradili u ovoj sezoni“, zaključio je Zđelar.

„Hteo bih da čestitam svim saigračima, celom stručnom štabu i ljudima koji su zaposleni u klubu i koji se brinu o nama. Radili smo jako cele polusezone i na kraju se to isplatilo – završili smo kao jesenji prvaci i plasirali se u nokaut fazu evropskog takmičenja“, naveo je vezni fudbaler Danilo Pantić.

Holandski krilni fudbaler Kvinsi Menig rekao je da svakog dana uči sve više o Partizanu.

„Uvek želim da pomognem timu golovima, asistencijama, želim da budem opasan na terenu. Srećan sam što sam dao tri pogotka u poslednjih sedam dana“, zaključio je Menig.

(Tanjug)

