Fudbaleri Portugala pobedili Tursku za plasman u osminu finala EP

Fudbaleri Portugala plasirali su se večeras u osminu finala Evropskog prvenstva u Nemačkoj, pošto su u drugom kolu Grupe F u Dortmundu pobedili Tursku 3:0.

Portugal je poveo u 21. minutu golom Bernarda Silve, a prednost je u 28. minutu udvostručio autogolom turski fudbaler Samet Akajdin. Konačan rezultat postavio je Bruno Fernandes u 55. minutu.

Prvu šansu imao je Portugal u drugom minutu kada je Kristijano Ronaldo pokušao iz voleja, na dodavanje Silve, a golman Altaj Bajindir odbranio.

Četiri minuta kasnije Zeki Čelik je sa desne strane centrirao pred gol, ali loptu nije uspeo da zahvati Kerem Akturkoglu.

Porutgalci su imali više loptu i pokušavali da naprave dobru šansu, što im je uspelo u 22. minutu. Rafael Leao dodao je do Nuna Mendesa koji je centrirao sa leve strane, loptu je zakačio Orkun Kokču i stigla je do Silve, kome nije bilo teško da je pošalje u mrežu za vođstvo.

Dva minuta kasnije pokušao je Fernandes, ali je bio neprecizan.

U 28. minutu Portugal je udvostručio prednost posle velike gereške Turske. Portugal je krenuo u kontranapad, Kanselo nije uspeo da doda loptu do Ronalda, koji je bio ljut zbog toga, a do nje je došao Akajdin. On je želeo da doda loptu do istrčalog golmana, ali ju je poslao pored njega i ona je otišla u mrežu. Čelik je pokušao da je izbaci, ali je lopta prešla gol liniju.

U 31. minutu Turska je imala šansu preko Akturkoglua, ali dobro intervenisao golman Diogo Kosta.

Do kraja poluvremena šanse su imali portugalski igrači Kanselo i Ronaldo, a njihov golman Kosta odbranio je šut Akturkoglua u 41. minutu.

Portugal je treći gol postigao u 55. minutu, kada je Ronaldo posle dubinske lopte izbio sam pred golmana, loptu je dodao do Fernandesa koji je bez problema poslao u mrežu.

Ronaldo je tako postao rekorder evropskih prvenstava sa sedam asistencija. On je sa 14 golova u 26 utakmica već najbolji strelac evropskih prvenstava i igrač sa najviše odigranih mečeva.

Ronaldo je bio u šansi u 66. minutu, ali je bio neprecizan.

Posle toga nije bilo prilika, a utakmica je u dva navrata na kratko bila prekinuta zbog utrčavanja navijača na teren kako bi se slikali sa Ronaldom.

U 90. minutu Fernandesov šut je blokiran, a u nadoknadi vremena ponovo je navijač utrčao u teren i pokušao da dođe do Ronalda.

Ranije danas u Grupi F Gruzija i Češka odigrale su nerešeno 1:1.

Posle dva kola Portugal je prvi sa šest bodova i plasirao se u osminu finala. Turska je druga sa tri boda, a po bod imaju Češka i Gruzija.

U poslednjem trećem kolu Portugal će 26. juna igrati protiv Gruzije, a Češka protiv Turske.

(Beta)

