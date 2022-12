Fudbaleri Srbije eliminisani sa Svetskog prvenstva porazom od Švajcarske

Fudbalska reprezentacija Srbije eliminisana je večeras sa Svetskog prvenstva u Kataru, pošto je u utakmici poslednjeg trećeg kola Grupe G izgubila od Švajcarske sa 2:3.

Na Stadionu 974 u Dohi, Švajcarska je povela u 20. minutu golom Džerdana Šaćirija, a izjednačio je Aleksandar Mitrović u 26. Srbija je povela u 35. minutu golom Dušana Vlahovića, a izjednačio je Bril Embolo u 44. minutu. Švajcarska je pobedila i prošla u osminu finala golom koji je postigao Remo Frojler u 48. minutu.

Srbija je takmičenje završila sa jednim bodom, poslednja na tabeli. Brazil, koji je večeras u kombinovanom sastavu izgubio od Kameruna 0:1, je prvi sa šest bodova, Švajcarska je druga sa takodje šest bodova, a Kamerun je treći sa četiri boda.

Švajcarska je imala šansu već u prvom minutu. Prvo je šutirao Granit Džaka, srpski defanzivac je odbio loptu koja je došla do Emboloa, a njegov šut odbranio je srpski golman Vanja Milinković-Savić. Odmah je šansu imao i Džaka, ali je i njegov šut dobro odbranio golman.

Srbija je u petom minutu imala šansu kada je posle kornera Dušana Tadića glavom pokušao Nikola Milenković.

U 11. minutu Živković je sa ivice šesnaesterca dobro šutirao i pogodio stativu, lopta se odbila do dvojice srpskih igrača ali nisu uspeli dobro da reaguju.

Švajcarska je povela u 20. minutu. Posle akcije Rodrigesa loptu je odbio Strahinja Pavlović, a ona se vratila do Djibrila Soa, koji je dodao do Šaćirija. Šaćiri je šutirao i savladao srpskog golmana, nakon što je lopta na putu do mreže zakačila Pavlovića.

Srbija je izjednačila u 27. minutu kada je Mitrović glavom poslao loptu u mrežu posle dobrog centaršuta Tadića.

Tri minuta kasnije sa druge strane dobru priliku posle centaršuta Rodrigesa promašio je Šaćiri.

Srbija je povela u 35. minutu. Posle loše igre u odbrani švajcarskog tima Tadić je dodao loptu do Vlahovića koji je poslao loptu u donji desni ugao i doneo preokret.

Švajcarska je imala opasan napad u 38. minutu, ali je Pavlović u poslednjem trenutku uspeo da blokira šut Rubena Varagasa, ali je u 44. minutu ipak izjednačila. Silvan Vidmer je dobro poslao loptu do Embola koji se našao sam pred golom i bez problema zatresao mrežu.

Novo vodjstvo Švajcarska je stekla u 48. minutu, posle dobre akcije Emboloa i Šaćirija, Vargas je petom dodao do Frojlera, koji je sa nekoliko metara poslao loptu u mrežu.

Posle loše igre u odbrani srpskih igrača u 57. minutu dobru šansu imao je Embolo, ali je iz blizine šutirao preko gola.

Četiri minuta kasnije posle akcije Kostića i Luke Jovića, Tadić je šutirao preko gola.

U 65. minutu Mitrović je primio loptu a zatim je pao pred golom u duelu sa protivničkim igračem Šarom. Srpski tim tražio je penal, ali ga sudija Fernando Rapalini nije dosudio. Posle toga su se na terenu našli igrači sa obe klupe ali se situacija brzo smirila.

U nastavku je srpski tim imao nešto više loptu, ali nije uspeo da napravi šansu kojom bi mogao da ugrozi protivnički gol.

U završnici utakmice šanse su imali Manuel Akandži, a zatim i u 89. minutu Kristijan Fashnat, čiji je šut zaustavio srpski golman.

U četvrtom minutu nadoknade došlo je do čarki na terenu pošto se Džaka uneo u lice Milenkoviću, priključili su se i ostali igrači, a na kraju Džaka i Milenković su dobili po žuti karton.

U poslednjim trenucima utakmice u šansi je bio Nemanja Radonjić, ali je šutirao pored gola.

U osmini finala Brazil će igrati protiv drugoplasirane ekipe iz Grupe H Južne Koreje, a Švajcarska protiv prvoplasiranog Portugala. Te utakmice na programu su 5. i 6. decembra.

(Beta)

