Fudbaleri Zvezde pobedili Helsinki

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu Helsinki sa 2:0, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Zvezda je povela u 26. minutu golom Ričmonda Boaćija, a konačan rezultat postavio je Milan Pavkov u 90. minutu.

Domaći su kontrolisali utakmicu, imali veći posed i brojne šanse, dok su se igrači Helsinkija uglavnom branili i imali samo dva šuta na gol.

Zvezda je od početka napala, pokušali su Dušan Jovančić i Branko Jovičić, ali nisu bili precizni. Gosti su se oslobodili pritiska i u 15. minutu su zatresli mrežu, ali je gol koji je postigao Riku Riski poništen zbog ofsajda.

Zvezda je u 24. minutu imala dobru šansu posle kontranapada. Jovičić je povukao loptu i dodao do Marka Marina, a on do Ivanića koji je izašao pred gol, ali je njegov šut dobro odbranio golman Maksim Rudakov.

Dva minuta kasnije crveno-beli su poveli. Centrirao je Ivanić, loptu je glavom zahvatio Boaći i poslao je u mrežu.

Domaći su imali inicijativu i loptu u posedu, pokušavali su Jovičić i Marin da ugroze gol, ali bezuspešno. Ivanić je u 42. minutu sa desne strane oštro centrirao pred gol, ali je lopta prošla pored stative. U 45. minutu dobru akciju izveli su Jovančić i Marin, a šut nemačkog fudbalera izblokiran je u korner.

Drugo poluvreme počelo je šansom Zvezde, Ivanić je centrirao sa desne strane, Rodić je šutirao, a odbranio je golman gostiju.

Ubrzo je zapretio Helsinki, Nemanja Milunović izgubio je loptu u 51. minutu, gosti su krenuli u kontranapad, usledio je centaršut Riskija sa leve strane, ali je u poslednjem trenutku intervenisao Rodić i izbacio loptu pored same stative, u korner.

Fudbaleri Helsinkija su se zatim oslobodili pritiska, ali nisu napravili ozbiljniju šansu, kao ni sa druge strane domaći igrači.

Igrači Zvezde su u završnici pojačali pritisak, a ozbiljnu šansu imali su u 86. minutu kada je Milan Jevtović iskosa sa leve strane sa pet metara šutirao pored gola.

Konačan rezultat postavio je Pavkov u 90. minutu. Centrirao je Marin, jedan igrač Helsinkija loše je intervenisao i odbio loptu samo do Pavkova, kome nije bilo teško da pogodi mrežu.

Revanš utakmica igra se za sedam dana u Finskoj.

(Beta)