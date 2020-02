Fudbalskoj legendi dijagnostifikovana opaka bolest, ne seća se više ni svojih najbližih

Bivšem igraču i treneru Blekburna Toniju Parksu dijagnostifikovana je Alchajmerova bolest.

“Things are a lot different for my dad. He recently had a diagnosis for Alzheimer’s disease” #Blackburn @Rovers legend Tony Parkes & his daughter, Natalie, reveal how they’re having to come to terms with the devastating news.

Toni Parks je proveo 34 godine na Evud Parku kao trener i igrač, a sa Blekburnom je 1995. godine osvojio titulu sa Kenijem Daglišem.

Njegova ćerka Natalija je otkrila da se on slabo seća najslavnijih dana:

„Mnogo se promenilo stvari po mog oca. Reči više nisu tu, sećanja nisu uvek tamo. Tužno je jer smo gledali te utakmice na televizoru i ne može uvek da se seti detalja kao što je nekada mogao. On se ranije svećao svega u vezi sa Blekburnom, o tome kada je Keni bio tamo i kako je svaki meč na gostujućem terenu značio praktične spletke koje su radili jedna drugom“ – otkrila je ćerka Natalija, koja se već oprostila od svog oca:

„Pokušavam da se pomirim sa uslovima i činjenicom da sam izgubila oca pre Božića. Ovaj Toni Parks je drugačiji. S vremena na vreme ima momente kada se priseti stvari, ali to nije ista osoba sa kojom sam odrasla“.

Sad to see @Rovers legend Tony Parkes struggling with his health, will always remember the unbeaten run he took the club on before @kennethdalglish took over as manager resulting in a first game defeat at @Official_STFC #tonyparkes #blackburnrovers #Alzheimers pic.twitter.com/JXCcRbWrT7

