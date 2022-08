Gaćinović: Dao sam nesmotrenu izjavu o Partizanu

NOVI PAZAR – Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović izjavio je danas da je dao nesmotrenu izjavu o Partizanu nakon trijumfa njegovog tima nad crno-belima u četvrtom kolu Superlige.

Novi Pazar je minulog petka savladao Partizan sa 1:0 na svom terenu i tako došao do prve pobede i prvih bodova u šampionatu, a Gaćinović je posle utakmice rekao da je njegov tim propustio priliku da napuni mrežu rivala.

„Danima sam u superlativima govorio o Partizanu, klubu i timu koji izuzetno cenim, ali na to niko nije obratio pažnju niti je koga to zanimalo. Izjava koju sam dao bila je nesmotrena, preterana i prejaka, tim pre što sam u takvim prilikama uvek odmeren. Ne znam šta mi je bilo, poneli su me pobeda i atmosfera koju je stvorila mala grupa ljudi na tribinama“, izjavio je Gaćinović uoči sutrašnjeg (18.55) gostovanja TSC u Superligi, a preneo Sportski žurnal.

(Tanjug)

