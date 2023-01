Gajić – prvi trener i DIF-ovac ministar sporta: Ulaganje u ljude je prioritet

BEOGRAD – Imamo rezultate, sport je popularna delatnost, ali moramo da vidimo šta nam se dešava sa fizičkim vaspitanjem , pre svega sa nastavom u Osnovnim školama odakle se „regrutuju“ budući šampioni, paralelno sa sa tzv. pionirskim sekcijama u svim vidovima sporta. To je potrebno spojiti i jedinstveno kontrolisati, smatra ministar sporta Zoran Gajić.

Čuveni odbojkaški trener u novogodišnjem intervjuu Tanjugu ističe da će tokom ministarskog mandata insistirati da se u tom delu ozbiljno „snimi stanje i donesu odluke šta i kom pravcu je potrebno raditi“.

„Posle dva meseca moj utisak je da moram da naučim dosta stvari što se tiče funkcionisanja ministarstva i svega što pripada ministarstvu i sporta i iskreno jedva čekam da prođe taj period „obuke“ i da počnem da se bavim suštinskim sportskim stvarima. Za početak osnovali smo Savet za sport, što je jako važno. Naravno, to je tek početak, međutim suština rada je nešto što treba da se ostvari u narednim godinama. Tu su preozbiljni ljudi, preuspešni ljudi i sigurno da niko nije prihvatio da bude član samo da bi to imao na papiru. Druga stvar, mi moramo da napravimo strategiju razvoja sporta iz koje će sve dalje da inicira i promene zakonskih odredbi i da damo svoja mišljenja i suštine sporta u zemlji i u kom pravcu treba da ide razvoj“, istakao je Gajić.

Gajić, osvajač zlatne i bronzane medalje na odbojkaškom selekcijom Srbije na Olimpijskim igrama, na poziciju ministra došao je sa mesta predsednika Odbojkaškog saveza i ne krije da mu sada funkcionersko iskustvo pomaže.

„Kada sam došao na mesto predsednika OŠ zatekao sam određeni budžet koji smo dobili od države, ministartsva i OKS, drugi deo smo odradili sami, od stranih sponzora i privatnog sektora, a treći deo smo dobili o države direktno preko sponzora, pre svega preko dobrotvora sporta Banke Poštanske štedionice. I to iskustvo želim nesebično da podelim, sada u saradnji sa Olimpijskim komitetom, Sportskim savezom i Savezom za školski sport. Da se sredstva na pravi način utroše, u interesu srpskog sporta“.

Prema Gajićevim rečima apsolutni prioritet moraju da budu ljudi, pre svega ulaganje u nastavnike fizičkog vaspitanja i trenere.

„Evo primer, ako uzmemo jednu sredinu, bilo koje naseljeno mesto, grad, selo, školu, bilo šta i imate sekciju fudbala, košarke, rukometa, odbojke, atletike, borilačke sportove, streljaštvo. Znate gde će da ide najviše dece? Tamo gde je najveća pedagoška umešnost trenera. Jeste tačno da će na TV najviše videti fudbal i košarku, ostalih sportova neće biti ni 10 posto. Umešnost trenera, njegova pedagoška veština, didaktičke sposobnosti i karekterne osobine, može da ih privuče da svi odu na pikado ili na sportove koji ovde nisu poznati – bejzbol, američki fudbal“

Mislim da je to presudno važno i to će biti jedan od zadataka, a to smo i apolstrofirali, pre svega Boža Maljković i ja, kao ljudi iz ove struke, da je jedan od najvećih zadataka u narednom periodu treba da bude ulaganje u ljude“, dodaje Gajić.

„Kad govorim treneri mislim na kompletan staf, nekoliko „radnih mesta“ tu postoji i moramo da idemo u korak sa svetom, da pružimo nova znanja, da napravimo sistem tako da ljudi imaju gde, kako i od koga da uče i da se usavršavaju.U narednom periodu moraćemo da imamo i vrlo ozbiljan razgovor sa ministarstvom prosvete, da vidimo kakvi su to pre svega privatni fakulteti za obrazovanje trenera i nastavnog kadra u oblasti fizičkog vaspitanja, zatim sa Strukovnim savezima, koliko oni imaju sisteme za samoobrazovanje trenera, sistemi seminara, licenciranja, pre svega mlađih kategorija i kakva kontrola. Znate šta, u sportu smo mi naučili da bez kontrole, to je običan fizički rad“, jasan je Gajić.

Hvala Bogu, poslednjih desetak godina, što se tiče finansija i objekata , uslovi su fenomenalni, pogotovo u poređenju sa devedesetim, ali trudimo se da bude sve bolje i bolje, da idemo u korak sa konkurencijom, sa međunarodnim normama, podvlači ministar sporta.

„Kad kažem da ulažemo u ljude, mislim i da ti ljudi kad budu na treningu vrlo dobro znaju šta je vaspitna komponenata i razvijanje patriotizma, da nam se ne desi kao u pojedinim sportovima, da nam mlade igrače formiraju u inostranstvu ili neki ljudi koji nemaju vrline koje treba da imaju i onda postanu seniori i ne možete da ga nagovorite da igra za reprezentaciju Srbije. Mislim da bi trebalo preventivno delovati vaspitnim načinom rada na treningu, da je reprezentacija nešto nasjvetije od malih nogu i da se to podazumeva. O tome svi moraju da vode računa“.

Gajić je prvi trener-ministar sporta Srbije, a otkrio je da je veoma ponosan što je i prvi DIF-ovac na ovoj funkciji.

„Bilo je dirljivih telefonskih razgovora sa mojim kolegama profesorima fizičkog vaspitanja, koji smo završili Fakultet za fizičku kulturu nekad. Biti trener znači pre svega biti pedagog, to je jedna vrsta procesa u kojem ispored sebe imate grupu ljudi, sportista, a kao trener i pedagog imate plan i program. Nebitno je lično, bitno je samo onoliko koliko ćete obrazovno i vaspitno „dejstvovati“ na svog vaspitanika i sportistu, tu pre svega mislim na ovaj deo oko reprezentacije. Moramo ozbiljno da analiziramo situaciju i sa ministastvom prosvete, bogami i pravde, a nažalost i sa MUP-om. Da vidimo ko i kako nam se „muva“ po sportu, šta i kako radi, jer ne smemo decu da prepustimo svakom i ne smemo kao društvo da ostavimo to bez kontrole“, zaključio je Gajić.

