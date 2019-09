Gajić: Samo da nam „poleti“ servis protiv Francuske

PARIZ – Predsednik Odbojkaškog savez Srbije (OŠ) Zoran Gajić rekao je da je plasman muškog tima u polufinale Evropskog prvenstva veliki uspeh, s obzirom na to da mnoge kvalitetne evropske selekcije nisu uspele da se plasiraju među četiri najbolje ekipe.

Srbije se u polufinale EP plasirala posle velike bore u pet setova protiv motivisanih Ukrajinaca.

„U prve četiri nema Rusije, Italije, Nemačke, Belgije, koji su na prošslom EP bile u samom vrhu. Prvak i vicešampion Evrope su totalno „aut“, Nemačka kao vičesampion je osma, a Rusija kao šampion borila se za plasman od petog do osmog mesta. Ovaj rezultat, moram da objasnim situaciju zbog našeg naroda koji manje prati odbojku, time je još veći“, rekao je Gajić Tanjugu.

Srbija će sutra od 21 sat u Parizu u borbi za finale igrati protiv domaće selekcije, a prvi čovek srpske odbojke ističe da će izabranici Slobodana Kovača biti u situaciji u kojoj je Ukrajina bila protiv njih.

„Nadam se da će odbojkaši sutra biti u situaciji kao što je Ukrajina bila protiv nas -da nemaju šta da izgube, da igraju rasterećeno i da pokažu svoj kvalitet. Sada se nadamo da ćemo u polufinalu mi da budemo u psihološkoj prednosti. Francuska kao domaćini i favorit celog turnira trebalo bi da bude malo opterećena i da mi tu treba da nađemo svoju šansu. Umemo da igramo odbojku, to smo pokazali. Ako nam „poleti“ servis sa malim brojem grešaka, mi možemo da igramo sa favorizovanim timom“, apostrofirao je Gajić šta je će biti najveći adut srpskih odbojkaša.“

Odbojkaši Srbije u Parizu će braniti bronzanu medalju osvojenu pre dve godine u Poljskoj, a Gajić smatra da još uvek ne treba razmišljati o tome da li odličje sada može da promeni sjaj.

„Uvek se ide od prve sledeće utakmice. Milsim da su svi koncetrisani na utakmicu sa Francuskom. Nema tu nekog velikog opterećenja kao što je bilo protiv Ukrajine. Tu je bio baš veliki psiholški pritisak. Još jednom čestitam igračima i stručnom štabu što su pre svega pobedili sebe, pa onda Ukrajinu“, rekao je Gajić.

Slobodan Kovac reprezentaciju je preuzeo pre nešto više od mesec dana, posle ostavke Nikole Grbića.

Čini se da je „šok tereapija“ urodila plodom, a Gajić, koji je svojevremeno bi trener aktuelnog selektora, ističe da se Kovač dobro snašao u toj ulozi.

„Ljudi ne menjaju karakter. Sa Bobom sam radio od 1988. godine, bio sam mu trener u Vojvodini, kada je došao kao mlad igrač. On je jedan čestit čovek i veoma emotivan. Davao se i u igri kao igrač 120 odsto, a sada to radi i kao trener. Preko toga je izgradio autoritet kod igrača. Posvećen je tome i sviđa mi se to što radi. Zbog svih nas, a posebno njega, želim da napravi dobar rezultat“, zaključio je Gajić.

