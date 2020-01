Gajić: Želim duplu krunu i dres Srbije

BELEK – Fudbaler Crvene zvezde Milan Gajić izjavio je da je generalno zadovoljan postignutim u crveno-belom dresu godinu dana nakon dolaska iz Bordoa i istakao da su naredni ciljevi dupla kruna, veća minutaža i poziv u reprezentaciju.

„Posle težeg perioda u Bordou gde nisam igrao poslednjih šest meseci bilo je potreno malo vremena da se prilagodim na novu atmosferu, na novi način igre, zateve“, rekao je Gajić novinarima u Beleku.

On je proslavio 24. rođendan i rekao da mu je dupla kruna nova rođendanska želja.

„Dupla kruna je ono što nam manjka“, rekao je Gajić.

Kako je naveo, došao je u Zvezdu da ostvari svoje snove, bori za poziciju i da sutra kada se ukaže prilika nastavim karijeru negde dalje.

„Ali ne bih bio nezadovljan da ostanem u Zvezdi dugo ili do kraja karijere. Ovo je veliki klub. Mnogi misle da je svima u interesu da odu dalje, to uopšte nije tako“,

rekao je Gajić.

Komentarišući to što nije bio licenciran za Ligu šampiona, navodi da je kao profesionalac poštovao donete odluke, ali i da se osećao razočarano.

„Trener je taj koji bira igrače i donosi odluke, bilo mi je teško, lagao bih kad bih rekao da je bilo lako, prihvatio sam to profesionalno“, rekao je Gajić.

Na konstataciju novinara da je bio projektovan da bude desni bek u Zvezdi i reprezentaciji, kaže da veruje da taj cilj i dalje postoji.

„Neke stvari moraju da se poklope, a ako se ne desi to nije neuspeh za mene. To je ono što stoji negde u dubini, kao neko svetlo na kraju tunela. Put do toga je trnovit, stvari moraju da se poklope i nekada kada milsite da ste blizu, jednostavno se ne nameste. Lično i da se ne desi ne vidim to kao neuspeh, jer je želja svakog Srbina da brani boje zemlje“, porucio je Gajić.

(Tanjug)