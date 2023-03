Gajić: Žene su naši heroji na sportskom terenu

BEOGRAD – Žene koje su stub naših porodica i društva, odavno nisu samo posmatrači sporta već i heroji na sportskom terenu, rekao je danas ministar sporta Zoran Gajić.

Na konferenciji „Žene i sport“, koju su organizovali udruženje „Žene, sport, društvo“ i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Gajić je rekao da se već decenijama i decenijama radujemo uspesima naših jakih, odvažnih i odlučnih šampionki.

„Trenuci radosti koje su nam poslednje godine donosile karatistiknje, košarkašice, tekvondoistkinje, atletičarke, odbojkašice i mnoge druge vrhunske sportistkinje su neizbrisivi iz naših kolektivnih sećanja“, kazao je Gajić.

On je naveo da su se žene borile za svoju poziciju na sportskim terenim kao sportistkinje, treneri i funkcionalne organizatorke.

„Važan momenat budućnosti je inspirisati naciju i stvoriti značajne promene tako da sve devojke i žene imaju jednak pristup fizičkoj aktivnosti i sportu. To je zajednički cilj nas, da žene budu vidljivije, njihovi uspesi vrednovani na najvišem nivou“, rekao je ministar.

U izjavi posle konferenciji „Žene i sport“, Gajić je naveo da Ministarstvo sporta podstiče i podržava strukovne saveze da vode računa o položaju žena u sportu.

„U okviru 85 saveza, na čelu sa fudbalskim, košarkaškim, svi imaju svoje ogranke, sekcije i vode računa o ženskim selekcijama i naravno na pravi način poštuju taj sadržaj rada“, izjavio je Gajić.

Predsednica Pododbora za sport Skupštine Srbije Tatjana Medved, rekla je da su se žene izborile za svoj položaj u sportu i da je Vlada Srbije pokazala veliku volju u promovisanju ženskog sporta.

„Nismo mi žene ostale sa strane i gledale, izborile smo se za svoj status. Ja sam sada u poziciji u kojoj mogu da vučem nekim polugama poteze o kojima sam mogla da pričam za stolovima“, navela je Medvedev, koja je nekadašnja rukometna reprezentativka.

Sportska direktorka Olimpijskog komiteta Srbije Sonja Vasić navela je da sportisti moraju da počnu na vreme da razmišljaju o karijeri posle sporta.

„Kada razmišljamo o budućnosti prvo moramo da počnemo od toga ko smo mi i da li uopšte razumemo sebe kao ličnost. Da bismo jednog dana mogli da razmišljamo o krajijeri posle sporta strašno je bitno da razvijemo više svojih identiteta, a ne samo da to bude košarka, tenis, odbojka“, rekla je Vasić.

Ona je kazala da sportisti prilikom građenja karijere nakon sporta treba da prepoznaju prednosti svoje ličnosti među kojima su upornost, istrajnost i timski rad.

„Jako je bitno da definišemo šta su to naše životne vrednosti kojih se držimo, od kojih živimo u smislu šta je to za šta smo spremni da ne odustajemo, bilo šta da nam se u životu nudi, i šta je to što na neki način nije bitno pa smo spremni da pogazimo ili pređemo preko svoje reči ako nas takva situacija natera“, zaključila je Vasić, nekadašnja košarkaška reprezentativka.

(Tanjug)

