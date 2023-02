Galtije: Nejmar ima pravo da igra poker na slobodan dan, rekao sam mu šta mislim

PARIZ – Trener fudbalera Pari Sen Žermena Kristof Galtije izjavio je danas da igrač pariskog kluba Brazilac da slobodno može da igra poker kada ima slobodan dan, prenose francuski mediji.

PSŽ je pre nekoliko dana na svom terenu poražen od Bajerna 1:0 u prvom meču osmine finala Lige šampiona. Fudbaler „svetaca“ Kilijan Mbape izjavio je da svi fudbaleri PSŽ-a moraju zdravo da jedu i da se dobro naspavaju uoči revanša u Minhenu. Nejmar je dan posle utakmice u Parizu posetio jedan restoran brze hrane, a potom je igrao poker u jednom klubu.

„Mbape je u miks zoni ponovio reči iz svlačionice. Neću to da dovodim u vezi sa igrom ekipe na meču sa Bajernom. Neću da povezujem izjave Mbapea sa Nejmarovom fotografijom iz restorana brze hrane. Razgovarao sam s Nejmarom i rekao mu šta mislim, to će da ostane između nas. On ima pravo da igra poker kada ima slobodan dan, to je njegova strast. Rekao sam mu šta mislim i nema potrebe da mešamo stvari“, rekao je Galtije na današnjoj konferenciji za medije.

Francuski mediji tvrde da su navijači PSŽ-a ogorčeni ponašanjem Nejmara i smatraju da Brazilcu nije prioritet uspeh u Ligi šampiona.

Revanš meč osmine finala Lige šampiona između Bajerna i PSŽ-a biće odigran osmog marta u Minhenu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.