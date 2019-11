Gavrilović: Ovako vidim i zamišljam derbi

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Andrija Gavrilović rekao je da nije zadovoljan statističkim parametrima njegove ekipe posle poraza od Partizana u večitom derbiju.

„Želim da čestitam Partizanu, jer je dobio utakmicu posle velike borbe. Ja ovako vidim i zamišljam derbi. Da je to jedna velika borba, utakmica gde ima pritisaka, to se oseća i vidi u procentu šuta za tri poena. To je utakmica gde bude i tehničkih i namernih grešaka. Zadovoljan sam što se ekipa koju treniram vratila iz zaostatka u prvom poluvremenu, koji je bio značajan“, rekao je Gavrilović sinoć na konferenciji posle meča.

Trener crveno-belih istakao je i da je zadovoljan što su njegovi igrači pokazali karakter, bez obzira na to ko je koliko igrao.

„Ne mogu da budem zadovoljan brojevima, oni moraju da se izmene i poboljšaju da bismo bili jači tim. To su odnosi skokova u napadu, izgubljene lopte i naše asistencije. Ne govorim to da opravdam poraz, već neko vreme pričamo da su to mnogo važni parametri i da moramo na tome da radimo i da budemo bolji“, izjavio je Gavrilović.

On je upitan da objasni i situaciju u finišu meča, kada je Zvezda izgubila loptu i nije iskoristila važan napad.

„Rekao sam za izgubljene lopte i sigurno da u poslednje dve akcije su bile izgubljene lopte, jedna je bila na poslednjem tajm-autu. Na tri sekunde pre kraja, plan je bio da na vrhu reketa Beron i Davidovac zamene blokade, da se neko od njih oslobodi i da šutnemo loptu. Nije se to otvorilo, lopta je otišla dole, na rezervnu varijantu. Mislim da svaka od tih izgubljenih lopti ulazi u te izgubljene lopte“, zaključio je Gavrilović.

(Tanjug)