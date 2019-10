Gavrilović pred Himki: Pobeda protiv Himkija je imperativ

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Andrija Gavrilović, pred meč 6. kola Evrolige protiv Himkija, rekao je da je pobeda u ovom susretu imperativ, nakon tri uzastopna poraza.

„Radio sam sedam godina u Himkiju i za taj klub me vežu brojne uspomene, osvojili smo i dva trofeja Evrokupa i radujem se utakmici sa bivšim glavnim trenerom Kurtinaitisom. Na terenu nema prijateljstva, mnogo nam je važna ova utakmica i pobeda u njoj. Svesni smo dobrog „momentuma“ i poslednjih rezultata Himkija, ali pred našim navijačima pobeda je imperativ i to na bilo koji nacin“, rekao je Gavrilović za klupski sajt.

Košarkaš srpskog i regionalnog šampiona Dejan Davidovac rekao je da Zvezdu očekuje težak meč, ali da uz podršku navijača mogu da dođu do pozitivnog rezultata.

„Očekuje nas meč sa ekipom koja je u dobrom ritmu i momentu, koja stiže u Beograd nakon ubedljve pobede nad Panatianikosom u Moskvi. Himki igra dobro ove sezone, zna se da ih predvodi Šved. To je tim koji je ispunjen odličnim igračima na svim pozicijama. Doveli su Mozgova, Jerebka, Jovića, što govori o njihovim ambicijama ove sezone. Mi sa druge strane moramo da budemo konstantni, jer nas je to dosta koštalo u nekim prethodnim utakmicama. Uz veliku podršku sa tribina, ali i našu energiju na parketu možemo do rezultata“, rekao je Davidovac.

Meč između košarkaša Crvene zvezde i Himkija igra se sutra od 19 sati u hali „Aleksandar Nikolić“.

(Tanjug)