Gigs poručio Bejlu: U velikom klubu kritike su normalne

KARDIF – Selektor Velsa Rajan Gigs smatra da napadač Real Madrida Geret Bejl treba da se suoči sa kritikama koje dobija i izađe još jači i bolji.

„Igrao sam za Mančester Junajted, a kada igrate u velikom klubu morate da budete otvoreni za kritiku. Morate da se nosite sa tim, da prihvatite kao najnormalniju stvar i da iz toga izvuče najbolje“, rekao je Gigs, a prenosi ESPN.

Gigs je istakao i da je Bejl veliki igrač.

„Osvojio je četiri Lige šampiona, on je fantastičan igrač. On je veliki fudbaler za Real i veliki fudbaler za Vels. Gde god se pojavi, on deluje stimulativno i na stručni štab i na igrače. On je iskusan fudbaler, a pre svega kvalitetan čovek“, rekao je Gigs.

Bejl je u Real stigao 2013. godine iz Totenhema u transferu vrednom 100 miliona evra. Velšanin ima slabu sezonu, nije standardan u timu, a za „kraljevski klub“ u La Ligi odigrao je 21 utakmicu i postigao sedam golova.

Njegov odlazak iz Madrida postao je tema povratkom Zinedina Zidana na mesto prvog trenera Reala i najavom novih pojačanja.

Među onima koji žele da ga angažuje pominju se bivši klub Totenhem i Mančester Junajted.

(Tanjug)